Начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар під час громадських слухань, присвячених проєкту бюджету Харкова, навів приклад ефективності роботи системи “Безпечне місто”. Йдеться про розкриття вбивства військового, що сталося три дні тому.

“Буквально вчора на території Вінницького регіону нами спільно зі Службою безпеки України в Харківській області був затриманий злочинець, який умисно вбив військовослужбовця три дні тому на території міста Харкова. І це вдалося зробити виключно за умови того, що спрацювала система відеоспостереження, спрацювала система розпізнавання облич, яку ми закупили цього року за додаткові кошти з кожної територіальної громади”, – розповів Токар 26 листопада, передає кореспондентка МГ “Об’єктив”.

Начальник ГУНП зазначив, що підозрюваного затримали вже в автобусі, який їхав у бік Могильова – Подільського – до держкордону.

“Мав намір вже перетнути кордон України поза пунктами пропуску. Зараз ми розуміємо спільно зі Службою безпеки, що це було зрежисоване вбивство ФСБ Росії, є російський слід”, – наголосив Токар.