21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи. У цей день у 2004 та 2013 роках у Києві розпочалися протести, які призвели до Помаранчевої революції та Революції Гідності. У 2024-му РФ вдарила по Україні ракетою, яку Путін згодом назвав “Орєшніком”. У 2023-му на першому задокументованому в Україні хабарі в криптовалюті попався народний депутат від Харкова Андрій Одарченко. У 1921-му більшовики розстріляли учасників Другого Зимового походу армії УНР. У 1920-му армія та уряд УНР залишили територію Української держави. У 1918-му уряд ЗУНР залишив Львів. У 1806-му Наполеон оголосив “континентальну блокаду” Великої Британії. У 1783-му в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною.

Свята та пам’ятні дати 21 листопада

21 листопада в Україні – День Гідності та Свободи.

У світі – Всесвітній день телебачення та Всесвітній день вітань.

У суботу перед Днем Подяки проходить Міжнародний день людей, які пережили самогубство близької людини.

Третя субота листопада – це День ресторану (восени).

Також сьогодні: День без музики, Всесвітній день рибальства (риболовного господарства), Європейський день муковісцидозу.

21 листопада в історії

21 листопада 1783 року в небо вперше в історії піднялася повітряна куля, пілотована людиною. Це був так званий монгольф’єр – аеростат, наповнений гарячим повітрям. Докладніше.

21 листопада 1806 року французький імператор Наполеон видав Берлінський декрет – відомий як оголошення “континентальної блокади” Великої Британії. Докладніше.

21 листопада 1918 року уряд ЗУНР залишив Львів і переїхав спочатку до Тернополя, а згодом – до Станіслава (сучасного Івано-Франківська). Докладніше.

21 листопада 1919 року уклали “Договір між союзними державами та Польщею про Східну Галичину”. Докладніше.

21 листопада 1920 року армія УНР, відступаючи під тиском більшовицької орди, перейшла Збруч, опинившись на території Польської держави, де українських воїнів інтернували.

21 листопада 1921 року більшовики у селі Базар почали розстрілювати учасників Другого Зимового походу армії УНР – тих, хто потрапив у полон до окупантів під час бою під Малими Міньками. Усього з 21 по 23 листопада стратили 361 українського воїна.

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21 листопада 2004 року розпочалися акції на Майдані Незалежності, які згодом переросли в Помаранчеву революцію. Докладніше.

21 листопада 2013 року в Україні розпочався Євромайдан, який дав початок Революції Гідності. Докладніше.

21 листопада 2023 року нардепа з Харкова Андрія Одарченка спіймали на хабарі у криптовалюті. Таким сумнівним чином він увійшов до історії країни – хабар у “крипті”, який Одарченко пропонував Мустафі Найєму, став першим задокументованим в Україні. Докладніше.

21 листопада 2024 року РФ вдарила по Україні ракетою, яку Путін згодом назвав “Орєшніком”. Докладніше.

Церковне свято 21 листопада

21 листопада – свято Введення у храм Пресвятої Богородиці. Докладніше.

Народні прикмети

Якщо в цей день іде сніг з дощем, то весна буде з негодами.

Якщо сніг пішов уранці, то Великдень буде зі снігом.

Що не можна робити 21 листопада

Не можна займатися важкою працею.

Не можна займатися рукоділлям і домашньою роботою: шити, вишивати, прибирати, прати тощо.

Не можна вживати алкоголь і лаятися.