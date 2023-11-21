Нардепа з Харкова Одарченка піймали на хабарі у крипті (фото)

Нардепа викрили на спробі підкупу топпосадовця біткойнами.

«Народний депутат України, член комітету з питань антикорупційної політики пропонував голові Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури неправомірну вигоду у криптовалюті Bitcoin, в еквіваленті 50 тис. доларів», – повідомили у НАБУ.

За даними правоохоронців, в обмін на гроші нардеп просив сприяння в отриманні коштів з фонду ліквідації наслідків збройної агресії РФ на ремонт підконтрольного йому об’єкта інфраструктури.

«Після виділення коштів з фонду на криптогаманець викривача-топпосадовця надійшов перший транш неправомірної вигоди в еквіваленті 10 тис. доларів. Це перша в історії антикорупційних органів неправомірна вигода у криптовалюті, яку вдалося задокументувати», – зазначили у НАБУ.

За даними нардепа Олексія Гончаренка, фігурант – нардеп із Харкова Андрій Одарченко.

«Нардеп від фракції «Слуги народу» Андрій Одарченка затримали не просто на хабарі, а він намагався підкупити голову Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури Мустафу Найєма», – повідомив Гончаренко.