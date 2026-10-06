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Автоінструктора затримали у Харкові – підозрюють в отриманні хабаря

Події 17:35   06.10.2026
Оксана Якушко
Автоінструктора затримали у Харкові – підозрюють в отриманні хабаря

Гроші в упаковці з-під ліків передав учень за гарантовані права, повідомляє Харківська обласна прокуратура.

У квітні 2026 року після успішного складання теорії з Правил дорожнього руху чоловік звернувся до інструктора, щоб пройти практику з водіння.

Під час занять інструктор почав переконувати, що скласти практичний іспит самостійно — фактично неможливо. За свої «послуги» зі здійснення впливу на екзаменатора він вимагав 10 000 гривень.

Інструктор заздалегідь організував для учня пробний проїзд двома екзаменаційними маршрутами, а в день іспиту вони проїхали обраний маршрут ще раз. Суму підозрюваний написав на екрані свого телефона – «10 000».

Він повідомив чоловіку під час іспиту робити вигляд, ніби вони не знайомі, а гроші передати вже після отримання прав, сховавши їх у пачку з-під цигарок або упаковку від ліків.

2 жовтня чоловік успішно склав практичний іспит і отримав водійське посвідчення категорії «В». Після цього інструктор отримав від учня обумовлену суму коштів у коробці з-під ліків. Правоохоронці затримали його, повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе. Підозрюваного арештували і тримають під вартою.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 6 Жовтня 2026 в 17:35;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Гроші в упаковці з-під ліків передав учень за гарантовані права, повідомляє Харківська обласна прокуратура.".