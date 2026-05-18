Порушники двічі намагалися дати хабар копам у Харкові
Минулої доби копи зупинили двох водіїв під чаркою, які намагалися дати хабар, повідомляє патрульна поліція Харківської області.
17 травня на вулиці Гвардійців-Широнінців патрульні зупинили автомобіль Kia під час відпрацювання виклику про порушення ПДР. А вже сьогодні вночі – автомобіль Honda для перевірки. В обох водіїв поліціянти виявили ознаки алкогольного сп’яніння.
Водії пройшли огляд за допомогою приладу Драгер. Результат одного склав 2.21 проміле, іншого — 2.48 проміле, що більш ніж у 11 та 12 разів перевищує допустиму норму. Обидва керманичи не погодилися з результатами, але відмовилися від повторного огляду в лікарні.
Після того як копи почали складати адмінпротокол, один із водіїв запропонував інспекторам $600, інший — 20 000 гривень за не притягнення до відповідальності. Патрульні попередили про кримінальну відповідальність за хабар, але порушники наполягали.
Для фіксації патрульні викликали слідчих.
Інспектори відсторонили чоловіків від керування та склали на них адмінпротоколи. Надалі ці матеріали передадуть до суду.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 20:45;