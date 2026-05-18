Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
16 травня у селищі Лиманівка Лозівського району Харківської області у своїй квартирі помер 56-річний чоловік, повідомляє Нацполіція.
15 травня померлий разом зі співмешканкою та її 35-річним сином вживали оковиту. Чоловіки посварилися, тоді молодший учасник конфлікту ножем декілька разів ударив опонента. 56-річний чоловік помер на місці через гостру крововтрату. Слідчо-оперативна група на місці події під час огляду тіла померлого виявила колото-різані рани.
Поліціянти затримали зловмисника, помістили до СІЗО і повідомили йому чоловіку про підозру у вбивстві. За цей злочин підозрюваний може сісти на строк до 15 років.
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 18:44;