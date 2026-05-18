Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”

Масштабне виробництво контрафактних цигарок налагодили у Люботині, повідомила Харківська обласна прокуратура.

У вересні 2025 року двоє братів із Люботина налагодили «бізнес» – організували підпільний цех для виготовлення цигарок. Вони залучили ще шістьох знайомих, орендували місцевий цех, де самостійно виготовляли сигарети, не маючи на це ліцензій. Купили спецобладнання та налагодили постачання тютюну і комплектуючих в інтернеті.

Брати-організатори керували процесом і вели облік, а спільники відповідали за техобслуговування верстатів і приймали замовлення від покупців.

Для конспірації учасники групи під час роботи вимикали стільниковий зв’язок, використовуючи для комунікації виключно Wi-Fi мережу цеху. А ще особисто забирали працівників на автівках і везли їх на місце виробництва, щоби не привертати зайву увагу.

Готові сигарети фасували по зіп-пакетах і збували оптом і в роздріб поштою по всій Україні.

Наприкінці січня 2026 року правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів, подільників і у приміщенні цеху, де зберігалася незаконна продукція. На місці виявили:

– 5 верстатів для виготовлення та 3 верстати для фасування тютюнових виробів;

– 190 тис. цигарок;

– Майже 100 кг тютюну;

– 37 тис. гільз для цигарок;

– Пакувальний папір для тютюнових виробів, чернові записи тощо.

Щомісяця ділки “заробляли” на продажі контрафактних цигарок близько 3 млн. гривень.

Вісім чоловіків отримали підозри за фактами незаконного виготовлення, придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.