Live

Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”

Події 17:43   18.05.2026
Оксана Якушко
Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”

Масштабне виробництво контрафактних цигарок налагодили у Люботині, повідомила Харківська обласна прокуратура. 

У вересні 2025 року двоє братів із Люботина налагодили «бізнес» – організували підпільний цех для виготовлення цигарок. Вони залучили ще шістьох знайомих, орендували місцевий цех, де самостійно виготовляли сигарети, не маючи на це ліцензій. Купили спецобладнання та налагодили постачання тютюну і комплектуючих в інтернеті.

Брати-організатори керували процесом і вели облік, а спільники відповідали за техобслуговування верстатів і приймали замовлення від покупців.

Для конспірації учасники групи під час роботи вимикали стільниковий зв’язок, використовуючи для комунікації виключно Wi-Fi мережу цеху. А ще особисто забирали працівників на автівках і везли їх на місце виробництва, щоби не привертати зайву увагу.

Готові сигарети фасували по зіп-пакетах і збували оптом і в роздріб поштою по всій Україні.

Наприкінці січня 2026 року правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів, подільників і у приміщенні цеху, де зберігалася незаконна продукція. На місці виявили:

– 5 верстатів для виготовлення та 3 верстати для фасування тютюнових виробів;

– 190 тис. цигарок;

– Майже 100 кг тютюну;

– 37 тис. гільз для цигарок;

– Пакувальний папір для тютюнових виробів, чернові записи тощо.

Щомісяця ділки “заробляли” на продажі контрафактних цигарок близько 3 млн. гривень.

Вісім чоловіків отримали підозри за фактами незаконного виготовлення, придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Читайте також: Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область

Автор: Оксана Якушко
Популярно
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
Сімейна трагедія: чоловіка зарізали у власній квартирі
18.05.2026, 18:44
Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”
Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”
18.05.2026, 17:43
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
18.05.2026, 16:13
П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
П’ять разів атакувала РФ з початку доби на Харківщині: Генштаб ЗСУ на 16:00
18.05.2026, 16:42
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
В одному з районів Харкова у вівторок не буде газу: адреси
18.05.2026, 14:20
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
Новини Харкова — головне 18 травня: удар по Богодухову, «приліт» на Салтівці
18.05.2026, 16:45

Новини за темою:

24.02.2026
Склад був у квартирі: контрафактних сигарет на 3 млн грн вилучили в Харкові
15.05.2025
Підробне насіння урожайних сортів фасували на складах Харківщини
05.02.2025
Масштабні обшуки провели в харківських кіосках: що знайшли (відео, фото)
31.01.2025
Збували контрафактні алкоголь і сигарети: на Харківщині судитимуть чоловіків


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 17:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Масштабне виробництво контрафактних цигарок налагодили у Люботині, повідомила Харківська обласна прокуратура. ".