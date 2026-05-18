Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”
Масштабне виробництво контрафактних цигарок налагодили у Люботині, повідомила Харківська обласна прокуратура.
У вересні 2025 року двоє братів із Люботина налагодили «бізнес» – організували підпільний цех для виготовлення цигарок. Вони залучили ще шістьох знайомих, орендували місцевий цех, де самостійно виготовляли сигарети, не маючи на це ліцензій. Купили спецобладнання та налагодили постачання тютюну і комплектуючих в інтернеті.
Брати-організатори керували процесом і вели облік, а спільники відповідали за техобслуговування верстатів і приймали замовлення від покупців.
Для конспірації учасники групи під час роботи вимикали стільниковий зв’язок, використовуючи для комунікації виключно Wi-Fi мережу цеху. А ще особисто забирали працівників на автівках і везли їх на місце виробництва, щоби не привертати зайву увагу.
Готові сигарети фасували по зіп-пакетах і збували оптом і в роздріб поштою по всій Україні.
Наприкінці січня 2026 року правоохоронці провели 8 санкціонованих обшуків за місцем проживання організаторів, подільників і у приміщенні цеху, де зберігалася незаконна продукція. На місці виявили:
– 5 верстатів для виготовлення та 3 верстати для фасування тютюнових виробів;
– 190 тис. цигарок;
– Майже 100 кг тютюну;
– 37 тис. гільз для цигарок;
– Пакувальний папір для тютюнових виробів, чернові записи тощо.
Щомісяця ділки “заробляли” на продажі контрафактних цигарок близько 3 млн. гривень.
Вісім чоловіків отримали підозри за фактами незаконного виготовлення, придбання та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Читайте також: Гроза, град, шквал: небезпечна погода насувається на Харків й область
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: контрафакт, контрафактная продукция, сигареты, Харьковская областная прокуратура;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Виробляли сотні тисяч цигарок без ліцензії: 8 підозр “бізнесменам”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2026 в 17:43;