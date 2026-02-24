Склад був у квартирі: контрафактних сигарет на 3 млн грн вилучили в Харкові

У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу підакцизних товарів – цигарок без марок акцизного податку та одноразових електронних сигарет.

За даними Харківської обласної прокуратури, ключову роль в організації незаконного бізнесу відігравала 51-річна містянка. Встановлено, що вона координувала приймання замовлень, зберігання та відправлення контрафактної продукції покупцям.

Продавали сигарети через телеграм-канал, фейсбук-сторінку та вайбер. Замовлення приймали дистанційно, а відправляли клієнтам через пошту, додали в прокуратурі.

«Жінка орендувала квартиру у Харкові, яка фактично стала складом для зберігання значних партій безакцизних підакцизних товарів, готових до подальшого збуту», – встановило слідство.

Відео: Харківська обласна прокуратура

За підрахунками правоохоронців, щомісячний обіг тіньового бізнесу становив орієнтовно від 1 до 1,5 млн гривень.

Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 54 тис. доларів, понад 7200 євро та 440 фунтів стерлінгів, а також тютюнові та нікотиновмісні вироби на суму майже 3 млн гривень.

Наразі здійснюється досудове розслідування за фактами: незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.