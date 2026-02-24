Склад був у квартирі: контрафактних сигарет на 3 млн грн вилучили в Харкові
У Харкові правоохоронці викрили масштабну схему незаконного обігу підакцизних товарів – цигарок без марок акцизного податку та одноразових електронних сигарет.
За даними Харківської обласної прокуратури, ключову роль в організації незаконного бізнесу відігравала 51-річна містянка. Встановлено, що вона координувала приймання замовлень, зберігання та відправлення контрафактної продукції покупцям.
Продавали сигарети через телеграм-канал, фейсбук-сторінку та вайбер. Замовлення приймали дистанційно, а відправляли клієнтам через пошту, додали в прокуратурі.
«Жінка орендувала квартиру у Харкові, яка фактично стала складом для зберігання значних партій безакцизних підакцизних товарів, готових до подальшого збуту», – встановило слідство.
Відео: Харківська обласна прокуратура
За підрахунками правоохоронців, щомісячний обіг тіньового бізнесу становив орієнтовно від 1 до 1,5 млн гривень.
Під час обшуків правоохоронці вилучили близько 54 тис. доларів, понад 7200 євро та 440 фунтів стерлінгів, а також тютюнові та нікотиновмісні вироби на суму майже 3 млн гривень.
Наразі здійснюється досудове розслідування за фактами: незаконного збуту підакцизних товарів та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом. Встановлюються інші особи, причетні до незаконної діяльності, додали в ГУ Нацполіції в Харківській області.
Категорії: Суспільство, Харків; Теги: контрафакт, Нацполіція, новини Харкова, сигареты, Харьковская областная прокуратура;
