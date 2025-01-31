Збували контрафактні алкоголь і сигарети: на Харківщині судитимуть чоловіків
Харківські правоохоронці передали до суду справу п’ятьох чоловіків, які, за даними слідства, виготовляли та збували контрафактні алкогольні і тютюнові товари.
Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, схему розробив на початку грудня 2022 року 28-річний чоловік. До складу групи, крім організатора, увійшли ще четверо його знайомих — чоловіки віком 27, 21, 28 і 45 років.
Встановлено, що ділки орендували будинок в одному з міст Полтавської області та облаштували в ньому цех з виготовлення контрафактних виробів. Продукцію без марок акцизного податку вони збували оптом і вроздріб через поштового перевізника, а також через магазин-склад, розташований у Харкові.
«Тютюн розфасовували в сигаретні гільзи, на пачки клеїли фальсифіковані марки акцизного податку та видавали за продукцію відомих брендів. Далі вони вирішили торгувати ще й алкоголем», – розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.
Цю діяльність правоохоронці викрили у 2023 році. Тоді під час обшуків у фігурантів вилучили 1130 літрів алкоголю в тетрапаках, понад 140 пачок і пакетів сигарет, спеціальне обладнання, понад 200 тисяч сигаретних гільз, 7 тисяч порожніх зіп-пакетів для подальшого фасування, 32 мішки, п’ять коробок і пакет тютюну, понад 200 електронних сигарет. Уся вилучена продукція не мала марок акцизного податку.
Чоловіків судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Їм інкримінують придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також незаконного виготовлення тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 ККУ).
Фігурантам загрожує до п’яти років тюрми з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: алкоголь, контрафакт, сигареты, судить, Харків, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 14:23;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу п’ятьох чоловіків, які, за даними слідства, виготовляли та збували контрафактні алкогольні і тютюнові товари.".