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Збували контрафактні алкоголь і сигарети: на Харківщині судитимуть чоловіків

Суспільство 14:23   31.01.2025
Вікторія Яковенко
Збували контрафактні алкоголь і сигарети: на Харківщині судитимуть чоловіків Фото: Харківська обласна прокуратура

Харківські правоохоронці передали до суду справу п’ятьох чоловіків, які, за даними слідства, виготовляли та збували контрафактні алкогольні і тютюнові товари.

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, схему розробив на початку грудня 2022 року 28-річний чоловік. До складу групи, крім організатора, увійшли ще четверо його знайомих — чоловіки віком 27, 21, 28 і 45 років.

Встановлено, що ділки орендували будинок в одному з міст Полтавської області та облаштували в ньому цех з виготовлення контрафактних виробів. Продукцію без марок акцизного податку вони збували оптом і вроздріб через поштового перевізника, а також через магазин-склад, розташований у Харкові.

контрафакт в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура
контрафакт в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

«Тютюн розфасовували в сигаретні гільзи, на пачки клеїли фальсифіковані марки акцизного податку та видавали за продукцію відомих брендів. Далі вони вирішили торгувати ще й алкоголем», – розповів начальник слідчого управління ГУ Нацполіції Харківської області Сергій Болвінов.

Цю діяльність правоохоронці викрили у 2023 році. Тоді під час обшуків у фігурантів вилучили 1130 літрів алкоголю в тетрапаках, понад 140 пачок і пакетів сигарет, спеціальне обладнання, понад 200 тисяч сигаретних гільз, 7 тисяч порожніх зіп-пакетів для подальшого фасування, 32 мішки, п’ять коробок і пакет тютюну, понад 200 електронних сигарет. Уся вилучена продукція не мала марок акцизного податку.

Чоловіків судитимуть у Комінтернівському районному суді Харкова. Їм інкримінують придбання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів, а також незаконного виготовлення тютюнових виробів, вчинених у складі організованої групи (ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 ККУ).

Фігурантам загрожує до п’яти років тюрми з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених товарів.

контрафакт в Харькове
Фото: Харківська обласна прокуратура

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 14:23;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські правоохоронці передали до суду справу п’ятьох чоловіків, які, за даними слідства, виготовляли та збували контрафактні алкогольні і тютюнові товари.".