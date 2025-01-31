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“Заробили” на дорогах у громаді Харківщини 20 млн грн: кого підозрюють

Події 09:50   31.01.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
“Заробили” на дорогах у громаді Харківщини 20 млн грн: кого підозрюють

За даними Державного бюро розслідувань, організатором злочинної схеми став заступник голови територіальної громади Харківщини.

“У 2023 році він ініціював укладання 12 договорів на ремонт місцевих доріг з двома заздалегідь визначеними підприємствами. До схеми він залучив мобілізованого фахівця, який нібито здійснював технічний нагляд за ремонтом, хоча й перебував на службі”, – пишуть у ДБР.

Також спільником став директор приватного підприємства, яке мало проводити ремонт, виконроби, працівник комерційної структури і спеціаліст із проведення закупівель у громаді.

“Для привласнення, виділених на ремонт коштів ділки економили на якості асфальту та інших матеріалах, завищували обсяги виконаних робіт, закупленого піску, щебеню тощо. Зокрема, спеціаліст відповідальний за технічний нагляд навіть не виїздив на інспекцію виконаних робіт, а підписував готові документи”, – уточнюють у ДБР.

Загальні втрати бюджету громади оцінюють у 20 мільйонів гривень. Під час обшуків, які пишуть у Державному бюро розслідувань, вилучили близько мільйона гривень готівкою, а також записи, які доводять провину фігурантів. Підозрюваним загрожує до 13 років в’язниці з конфіскацією майна.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Січня 2025 в 09:50;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Державного бюро розслідувань, організатором злочинної схеми став заступник голови територіальної громади Харківщини.".