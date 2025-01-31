«Заработали» на дорогах в громаде Харьковщины 20 млн грн: кого подозревают
По данным Государственного бюро расследований, организатором преступной схемы стал заместитель главы территориальной громады Харьковщины.
«В 2023 году он инициировал заключение 12 договоров по ремонту местных дорог с двумя заранее определенными предприятиями. К схеме он привлек мобилизованного специалиста, который якобы осуществлял техническое наблюдение за ремонтом, хотя и находился на службе», – пишут в ГБР.
Также подельником стал директор частного предприятия, которое должно было проводить ремонт, прорабы, работник коммерческой структуры и специалист по проведениям закупок в громаде.
«Для присвоения выделенных на ремонт средств дельцы экономили на качестве асфальта и других материалах, завышали объемы выполненных работ, закупленного песка, щебня и т.д. В частности, специалист ответственный за техническое наблюдение, даже не выезжал на инспекцию выполненных работ, а подписывал готовые документы», – уточняют в ГБР.
Общие потери бюджета громады оценивают в 20 миллионов гривен. Во время обысков, пишут в Государственном бюро расследований, изъяли около миллиона гривен наличными, а также записи, которые доказывают вину фигурантов. Подозреваемым грозит до 13 лет тюрьмы с конфискацией имущества.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: гбр, гроші, деньги, преступление, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 31 января 2025 в 09:50;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Государственного бюро расследований, организатором преступной схемы стал заместитель главы территориальной громады Харьковщины.".