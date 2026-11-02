На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по результатам расследования, незаконно завладел автомобилем.

Инцидент произошел 14 октября в селе Соколово Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил припаркованный возле дома автомобиль Nissan Armada. Воспользовавшись тем, что водительская дверь была открыта, а ключи остались в замке зажигания, он проник в салон, завел двигатель и скрылся с места происшествия. Мужчина намеревался добраться до своего места жительства в Днепропетровской области», — установили правоохранители.

Угнанный автомобиль остановили полицейские на блокпосту в селе Уляновка Берестинского района.

«По заключению транспортно-криминалистической экспертизы, стоимость автомобиля составляет более 300 тысяч гривен», — уточнили в полиции.

Обвиняемому сообщили о подозрении в незаконном владении транспортным средством. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 30 октября правоохранители вручили подозреваемого водителю, который, по результатам расследования, стал виновником ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что ДТП произошло 15 августа в селе Донец.