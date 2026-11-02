Live
  • Пн 02.11.2026
  • Харьков  +10°С
  • USD 45.35
  • EUR 50.68

На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция

Общество 16:14   02.11.2026
Виктория Яковенко
Подпишитесь на нас в Google
На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция

Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по результатам расследования, незаконно завладел автомобилем.

Инцидент произошел 14 октября в селе Соколово Чугуевского района, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«38-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заметил припаркованный возле дома автомобиль Nissan Armada. Воспользовавшись тем, что водительская дверь была открыта, а ключи остались в замке зажигания, он проник в салон, завел двигатель и скрылся с места происшествия. Мужчина намеревался добраться до своего места жительства в Днепропетровской области», — установили правоохранители.

Угнанный автомобиль остановили полицейские на блокпосту в селе Уляновка Берестинского района.

«По заключению транспортно-криминалистической экспертизы, стоимость автомобиля составляет более 300 тысяч гривен», — уточнили в полиции.

Обвиняемому сообщили о подозрении в незаконном владении транспортным средством. Санкция по статье предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией имущества.

Напомним, 30 октября правоохранители вручили подозреваемого водителю, который, по результатам расследования, стал виновником ДТП с несовершеннолетним мотоциклистом. В ГУ Нацполиции в Харьковской области сообщили, что ДТП произошло 15 августа в селе Донец.

Читайте также: Три реактивных «Шахеда» уничтожили над Харьковом: как сбивали дроны (видео)

Автор: Виктория Яковенко

Популярно

Новости Харькова – главное 2 ноября: кибератака РФ, продвижение врага, удары
Новости Харькова – главное 2 ноября: кибератака РФ, продвижение врага, удары
02.11.2026, 14:53
На Харьковщине навозом загрязнили почти 5,5 га земли: дело передали в суд
На Харьковщине навозом загрязнили почти 5,5 га земли: дело передали в суд
02.11.2026, 12:37
Более 500 штук: масштабное браконьерство пресекли на Печенежском водохранилище
Более 500 штук: масштабное браконьерство пресекли на Печенежском водохранилище
01.11.2026, 17:34
Аварийные отключения в Харькове: людей просят не звонить по номеру «1562»
Аварийные отключения в Харькове: людей просят не звонить по номеру «1562»
02.11.2026, 09:46
3 ноября на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков
3 ноября на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков
02.11.2026, 13:12
На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция
На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция
02.11.2026, 16:14

Новости по теме:

02.11.2026
ДТП с 16-летним мотоциклистом на Харьковщине: что может грозить водителю авто
02.11.2026
Обещал снять с розыска ТЦК и оформить бронь: подозрение жителю Харьковщины
02.11.2026
3 ноября на Харьковщине будет опасно: предупреждение синоптиков
02.11.2026
На Харьковщине навозом загрязнили почти 5,5 га земли: дело передали в суд
02.11.2026
РФ атаковала Харьковщину: погибший, более 30 пострадавших (дополнено)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Google, WhatsApp, Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • следите за нами в соцсетях: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Харьковщине пьяный мужчина украл Nissan и поехал домой – полиция», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 2 ноября 2026 в 16:14;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении мужчине, который, по результатам расследования, незаконно завладел автомобилем.".