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На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція

Суспільство 16:14   02.11.2026
Вікторія Яковенко
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На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, незаконно заволодів автомобілем.

Подія сталася 14 жовтня у селі Соколове Чугуївського району, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив припаркований біля будинку автомобіль Nissan Armada. Скориставшись тим, що водійські двері були відчинені, а ключі залишилися в замку запалювання, він проник до салону, запустив двигун та поїхав з місця події. Чоловік мав намір дістатися до місця свого проживання в Дніпропетровській області», – встановили правоохоронці.

Викрадений автомобіль зупинили поліцейські на блокпосту в селі Улянівка Берестинського району.

«Згідно з висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи, вартість автомобіля становить понад 300 тисяч гривень», – уточнили в поліції.

Фігуранту повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 жовтня правоохоронці вручили підозру водію, який, за даними слідства, спричинив ДТП з неповнолітнім мотоциклістом. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що аварія сталася 15 серпня у селищі Донець.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 16:14;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, незаконно заволодів автомобілем.".