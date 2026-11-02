На Харківщині п’яний чоловік викрав Nissan та поїхав додому – поліція

Правоохоронці повідомили про підозру чоловіку, який, за даними слідства, незаконно заволодів автомобілем.

Подія сталася 14 жовтня у селі Соколове Чугуївського району, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«38-річний чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, помітив припаркований біля будинку автомобіль Nissan Armada. Скориставшись тим, що водійські двері були відчинені, а ключі залишилися в замку запалювання, він проник до салону, запустив двигун та поїхав з місця події. Чоловік мав намір дістатися до місця свого проживання в Дніпропетровській області», – встановили правоохоронці.

Викрадений автомобіль зупинили поліцейські на блокпосту в селі Улянівка Берестинського району.

«Згідно з висновком судової транспортно-товарознавчої експертизи, вартість автомобіля становить понад 300 тисяч гривень», – уточнили в поліції.

Фігуранту повідомили про підозру в незаконному заволодінні транспортним засобом. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 30 жовтня правоохоронці вручили підозру водію, який, за даними слідства, спричинив ДТП з неповнолітнім мотоциклістом. У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що аварія сталася 15 серпня у селищі Донець.