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ДТП із 16-річним мотоциклістом на Харківщині: що може загрожувати водію авто

Події 14:41   02.11.2026
Вікторія Яковенко
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ДТП із 16-річним мотоциклістом на Харківщині: що може загрожувати водію авто

30 жовтня правоохоронці вручили підозру водію, який, за даними слідства, спричинив ДТП з неповнолітнім потерпілим.

У ГУ Нацполіції в Харківській області повідомили, що аварія сталася 15 серпня у селищі Донець Ізюмського району.

«58-річний водій автомобіля Fiat, рухаючись головною дорогою, під час повороту ліворуч не переконався у безпечності маневру та не надав переваги в русі мотоциклу Lifan. Унаслідок цього сталося зіткнення транспортних засобів. В результаті ДТП 16-річний водій мотоцикла отримав тілесні ушкодження середнього ступеня тяжкості», – попередньо встановили копи.

Водію Fiat повідомили про підозру за ч. 1 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) ККУ.

Якщо провину доведуть, фігуранту загрожує штраф або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Досудове розслідування триває.

ДТП с мотоциклистом на Харьковщине

ДТП с мотоциклистом на Харьковщине

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 14:41;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "30 жовтня правоохоронці вручили підозру водію, який, за даними слідства, спричинив ДТП з неповнолітнім потерпілим.".