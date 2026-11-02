Синєгубов показав наслідки ударів по Ізюму: серед постраждалих – дитина

Начальник ХОВА Олег Синєгубов уточнив, що 2 листопада близько 09:00 росіяни вдарили КАБами по Ізюму.

Одна людина загинула внаслідок “прильотів”.

Постраждали вісім людей. Серед них – 11-річний хлопчик.

Також зруйнована цивільна інфраструктура.

“На цей час зафіксували влучання у 5-поверховий багатоквартирний житловий будинок, де внаслідок удару зруйновано з 1 по 3 поверхи. Ще одне влучання – у 4-поверховий житловий будинок. Також у місті пошкоджено щонайменше 14 приватних будинків, два магазини, шість автомобілів. Огляд території триває“, – додав Сінєгубов.

Нагадаємо, вранці 2 листопада росіяни випустили керовані авіабомби по Ізюму, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. За попередніми даними, один із ударів припав по чотириповерховому будинку. Відомо, що спалахнули припарковані авто та відділення пошти. Незабаром начальник ХОВА додав: надійшла інформація про одного загиблого. Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога, додав Синєгубов.