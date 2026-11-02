КАБи вдарили по Ізюму: пошкоджена багатоповерхівка, горить пошта, є загиблий

Вранці 2 листопада росіяни випустили керовані авіабомби по Ізюму, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов.

За попередніми даними, удар припав по чотириповерховому будинку. Відомо, що спалахнули припарковані авто та відділення пошти.

Незабаром начальник ХОВА додав: надійшла інформація про одного загиблого.

“Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога”, – додав Синєгубов.

На місці продовжують працювати профільні служби, які все ще встановлюють усі наслідки “прильотів”, зазначив він.