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КАБи вдарили по Ізюму: пошкоджена багатоповерхівка, горить пошта, є загиблий

Події 10:18   02.11.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
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КАБи вдарили по Ізюму: пошкоджена багатоповерхівка, горить пошта, є загиблий Зображення створене ШІ

Вранці 2 листопада росіяни випустили керовані авіабомби по Ізюму, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. 

За попередніми даними, удар припав по чотириповерховому будинку. Відомо, що спалахнули припарковані авто та відділення пошти.

Незабаром начальник ХОВА додав: надійшла інформація про одного загиблого.

“Постраждали щонайменше троє людей. Їм надається необхідна медична допомога”, – додав Синєгубов.

На місці продовжують працювати профільні служби, які все ще встановлюють усі наслідки “прильотів”, зазначив він.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 2 Листопада 2026 в 10:18;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 2 листопада росіяни випустили керовані авіабомби по Ізюму, написав начальник ХОВА Олег Синєгубов. ".