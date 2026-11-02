Радіаційну та хімічну небезпеку оголошували в Україні: що сталося

Увечері 1 листопада додаток «Повітряна тривога» розсилало лячні оповіщення. Писали про нібито радіаційну та хімічну небезпеки. Також були попередження про вуличні бої у столиці. За попередньою версією, програму зламали росіяни.

Перші оповіщення користувачі почали отримувати близько 23:00. Незабаром у ПС ЗСУ припустили: додаток «Повітряна тривога» зламаний. Ймовірно – росіянами, проте достеменно відомо – загрози застосування радіаційної чи хімічної зброї немає.

Після чого у пресслужбі Харківської мерії також написали про хакерську атаку. Городян закликали не панікувати та не вірити сповіщенням, що отримують користувачі.

“Водночас місцева система оповіщення міста Харкова працює у штатному режимі, без збоїв. Просимо мешканців Харкова орієнтуватися на офіційні сигнали місцевої системи оповіщення, зокрема вуличні сирени повітряної тривоги, а також інформацію, що транслюється місцевими радіостанціями“, – уточнили в мерії.

Орієнтуватися лише на оповіщення гучномовців закликали і у ДСНС.

“Загальнодержавна система оповіщення працює в штатному режимі. Всі сигнали про загрози передаються до обласних адміністрацій та, відповідно, до вуличних систем оповіщення. Стежте за офіційною інформацією органів місцевої влади, а також орієнтуйтеся на сигнали гучномовних пристроїв“, – написали рятувальники.

А колишній керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко зазначив: зараз усім користувачам необхідно бути вкрай обережними у соцмережах. Будь-який перехід за підозрілим посиланням може призвести мінімум до втрати даних.

“Люди, які підписалися на ворожий ТГ-канал, або хочуть клацнути на якесь ліве посилання – у вас, як мінімум, можуть стирити ваші дані. Тому не натискайте нічого зайвого. Від того каналу відпишіться, в стрічку щось вкинуть, клацнете щось зайве, і все”, – акцентував він.