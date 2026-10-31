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«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби

Суспільство 21:50   31.10.2026
Оксана Якушко
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«Почали дослухатися»: біолог про те, що на вулицях Харкова з’явилися дуби

Харківські комунальники нарешті почали використовувати поради ботаніків при озелененні міста, каже Юрій Бенгус, біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

«Те, що вони почали дослухатися, я бачу. Я дуже цим тішуся, бо не очікував. Мені здавалось, що ніколи не почують. Те, що вони висадили дуби на площі Свободи, це дуже приємна річ. Те, що клен польовий по Сумський висадили…», – перераховує позитивні зміни в місті Юрій Бенгус.

Адже він давно закликав комунальників садити дуби у Харкові, бо це традиційне дерево регіону.

Зазначив біолог і ретельну підготовку місця, куди посадили дерева.

«Висаджували з дуже якісною підготовкою місця, з дренажем, з великою кількістю якісного ґрунту, з поливом водою. І це один із компонентів успіху. Подивимось, як вони будуть зростати», – зазначив Юрій Бенгус.

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 21:50;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківські комунальники нарешті почали використовувати поради ботаніків при озелененні міста, каже Юрій Бенгус, біолог, викладач кафедри ботаніки ХНПУ імені Г.С. Сковороди.".