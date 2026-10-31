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Як вимикатимуть світло 1 листопада у Харкові й області: графік

Суспільство 20:06   31.10.2026
Оксана Якушко
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Як вимикатимуть світло 1 листопада у Харкові й області: графік Фото: АТ “Харківобленерго”

У неділю, 1 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.

Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

1.1 06:00-07:30; 14:30-18:00

1.2 13:00-18:00

2.1 06:00-07:30; 14:30-18:00

2.2 06:00-07:30; 14:30-18:00

3.1 07:30-11:00; 14:30-21:00

3.2 10:00-11:00; 18:00-21:00

4.1 07:30-11:00; 18:00-21:00

4.2 07:30-11:00; 18:00-21:00

5.1 11:00-14:30; 18:00-21:00

5.2 11:00-14:30; 21:00-24:00

6.1 11:00-14:30; 21:00-24:00

6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00

Список адрес по чергах – тут.

Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).

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Автор: Оксана Якушко

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  • • Дата публікації матеріалу: 31 Жовтня 2026 в 20:06;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У неділю, 1 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.".