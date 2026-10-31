Як вимикатимуть світло 1 листопада у Харкові й області: графік
У неділю, 1 листопада, з 06:00 до 24:00 у Харківській області діятимуть графіки погодинних відключень (ГПВ), повідомили у Харківобленерго.
Години відсутності електропостачання по чергах/підчергах з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
1.1 06:00-07:30; 14:30-18:00
1.2 13:00-18:00
2.1 06:00-07:30; 14:30-18:00
2.2 06:00-07:30; 14:30-18:00
3.1 07:30-11:00; 14:30-21:00
3.2 10:00-11:00; 18:00-21:00
4.1 07:30-11:00; 18:00-21:00
4.2 07:30-11:00; 18:00-21:00
5.1 11:00-14:30; 18:00-21:00
5.2 11:00-14:30; 21:00-24:00
6.1 11:00-14:30; 21:00-24:00
6.2 11:00-14:30; 21:00-24:00
Список адрес по чергах – тут.
Для промисловості та бізнесу з 06.00 до 24.00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГОП).