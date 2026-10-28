Як відключатимуть світло у Харківській області 29 жовтня – графіки
Завтра, 29 жовтня, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть у АТ «Харківобленерго».
Світло відключатимуть за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):
- 1.1 12:00-16:30
- 1.2 13:00-16:30
- 2.1 13:00-16:30
- 2.2 13:00–16:30; 20:00-21:00
- 3.1 16:30-20:00
- 3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
- 4.2 06:00-09:30; 13:00–20:00
- 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 6.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
- 6.2 09:30-13:00; 16:30-21:00
Список адрес за чергами – тут . Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗП).
Читайте також: Жителя Печеніга звинувачують у коригуванні ударів по греблі: загрожує довічне
Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології провів у жовтні 2026 року опитування. Українців запитали, на що вони готові, у разі спроб Росії залишити країну взимку без світла, тепла та каналізації, а також скільки ще вони згодні терпіти війну. Отримані результати виявилися показовими.