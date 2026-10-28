Live
  • Чт 29.10.2026
  • Харків  +13°С
  • USD 45.59
  • EUR 50.77

Як відключатимуть світло у Харківській області 29 жовтня – графіки

Економіка 19:43   28.10.2026
Тетяна Литвіна
Підпишіться на нас в Google
Як відключатимуть світло у Харківській області 29 жовтня – графіки Фото: ХМР

Завтра, 29 жовтня, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть  у АТ «Харківобленерго».

Світло відключатимуть за чергами/підчергами з урахуванням часу на перемикання (орієнтовно):

  • 1.1 12:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 13:00–16:30; 20:00-21:00
  • 3.1 16:30-20:00
  • 3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 13:00–20:00
  • 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 6.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 6.2 09:30-13:00; 16:30-21:00

Список адрес за чергами – тут . Для промисловості та бізнесу з 06:00 до 24:00 діятимуть графіки обмеження потужності (ГЗП).

Читайте також: Жителя Печеніга звинувачують у коригуванні ударів по греблі: загрожує довічне

Нагадаємо, Київський міжнародний інститут соціології провів у жовтні 2026 року опитування. Українців запитали, на що вони готові, у разі спроб Росії залишити країну взимку без світла, тепла та каналізації, а також скільки ще вони згодні терпіти війну. Отримані результати виявилися показовими.

Автор: Тетяна Литвіна

Популярно

Харківщина оговтується після атак: як усувають наслідки (фото)
Харківщина оговтується після атак: як усувають наслідки (фото)
29.10.2026, 13:36
Трагедія у Дніпрі: дрон ударив по електропоїзду, десяток загиблих
Трагедія у Дніпрі: дрон ударив по електропоїзду, десяток загиблих
29.10.2026, 12:25
Світломаскування в Україні повертається? Росія готує нове озброєння
Світломаскування в Україні повертається? Росія готує нове озброєння
29.10.2026, 09:52
Удари по Харкову та передмістю: через “приліт” БпЛА постраждала ціла родина
Удари по Харкову та передмістю: через “приліт” БпЛА постраждала ціла родина
29.10.2026, 10:16
Новини Харкова — головне 29 жовтня: окупанти обстрілювали місто, фронт
Новини Харкова — головне 29 жовтня: окупанти обстрілювали місто, фронт
29.10.2026, 13:11
РФ тероризує Харків: мер повідомив про три “прильоти”, є постраждалий
РФ тероризує Харків: мер повідомив про три “прильоти”, є постраждалий
29.10.2026, 07:56

Новини за темою:

28.10.2026
Що зі світлом у Харкові: відповідь мерії та обленерго
21.10.2026
Як 22 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
20.10.2026
Як 21 жовтня вимикатимуть світло у Харкові й області: графіки
19.10.2026
Як 20 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки
16.10.2026
Як 17 жовтня відключатимуть світло у Харкові та області: графіки


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Google, WhatsApp, Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Як відключатимуть світло у Харківській області 29 жовтня – графіки», то перегляньте більше у розділі Економіка на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Жовтня 2026 в 19:43;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Завтра, 29 жовтня, на Харківщині знову діятимуть графіки погодинних відключень світла, пишуть  у АТ «Харківобленерго». Світло відключатимуть за чергами.".