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Как будут отключать свет в Харьковской области 29 октября – графики

Харьков 19:43   28.10.2026
Татьяна Литвина
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Как будут отключать свет в Харьковской области 29 октября – графики Фото: ХГС

Завтра, 29 октября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».

Свет будут отключать по очередям/подочередям с учетом времени на переключение (ориентировочно):

  • 1.1 12:00-16:30
  • 1.2 13:00-16:30
  • 2.1 13:00-16:30
  • 2.2 13:00–16:30; 20:00-21:00
  • 3.1 16:30-20:00
  • 3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00
  • 4.2 06:00-09:30; 13:00–20:00
  • 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 6.1 09:30-13:00; 20:00-24:00
  • 6.2 09:30-13:00; 16:30-21:00

Список адресов по очередям — здесь. Для промышленности и бизнеса с 06:00 до 24:00 будут действовать графики ограничения мощности (ГОП).

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Напомним, Киевский международный институт социологии провел в октябре 2026 года опрос. Украинцев спросили, на что они готовы, в случае попыток России оставить страну зимой без света, тепла и канализации, а также сколько еще они согласны терпеть войну. Полученные результаты оказались показательными.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 19:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Завтра, 29 октября, в Харьковской области снова будут действовать графики почасовых отключений света, пишут в АО «Харьковоблэнерго».".