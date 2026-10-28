Сколько украинцы еще готовы терпеть войну – опрос КМИС

Киевский международный институт социологии провел в октябре 2026 года опрос. Украинцев спросили, на что они готовы, в случае попыток России оставить страну зимой без света, тепла и канализации, а также сколько еще согласны терпеть войну. Полученные результаты показательны.

Как следует действовать в случае, если зимой Россия попытается оставить людей без света, тепла и канализации

Россия продолжает свою кампанию террора и уже начались довольно масштабные отключения электроэнергии. Также США и Россия достигли «дизельного соглашения», а на Украину начало оказываться давление.

В этих условиях, по данным КМИС, абсолютное большинство украинцев – 76% – продолжают утверждать, что даже если зимой Россия попытается атаковать энергетику, чтобы оставить людей без света, тепла, канализации, Украина все равно должна продолжать вооруженное сопротивление.

В то же время, 15% считают, что при таких условиях нужно идти на любые требования России, даже если эти требования будут выглядеть как капитуляция. Еще 9% не смогли определиться со своим мнением.

«В августе-сентябре показатели были практически такие же (разница в пределах погрешности), то есть несмотря на последние события мнения украинцев по этому вопросу не претерпели существенных изменений», — говорят социологи.

График 1. Многие люди ожидают, что зимой Россия попытается атаковать энергетику Украины, чтобы оставить людей без света, тепла, канализации. Если Россия постарается это сделать, то что лучше делать?

В таблице ниже данные приведены в разрезе регионов. Во всех регионах большинство жителей считают, что, несмотря на все, Украина должна продолжать вооруженное сопротивление (хотя есть тенденция незначительного ослабления на Юге и Востоке), хотя учитывая объем выборки различия в пределах погрешности).

Таблица 1. Действия Украины при попытках России оставить украинцев зимой без света, тепла и канализации в разрезе регионов

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну

На вопрос, сколько украинцы еще готовы терпеть войну — 63% украинцев готовы терпеть столько, сколько будет необходимо. Еще 5% говорят об одном годе. О более коротком периоде (несколько месяцев — полгода) говорят 21% (и остальные 11% не определились).

«В сравнении с результатами, полученными 8-16 октября, существенных изменений не было. То есть, несмотря на события последнего периода – международные отношения и давление на Украину, кампанию террора против гражданского населения и т.п. – готовность терпеть войну не снизилась», — говорят в КМИС.

График 3. Сколько времени Вы готовы терпеть войну?

В таблице ниже данные приведены в разрезе регионов и с динамикой с апреля этого года.

«Как видно, жители всех регионов демонстрируют высокую устойчивость. Примечательно, что в г. Киеве, несмотря на отдельное давление на жителей, подавляющее большинство все равно готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. И в последний период ситуация не изменилась», — отмечают социологи.

Отношение к ударам по российским НПЗ без взаимных шагов со стороны России и при угрозе прекращения поддержки от США

Кроме того, респондентам задали вопросы по ударам по российским НПЗ. Сценарий включал в себя (а) отсутствие взаимных шагов со стороны России, то есть, что она может и дальше атаковать украинскую энергетику, гражданские объекты и т.д., (б) угрозы со стороны США прекратить поддержку.

Абсолютное большинство респондентов – 80% – высказали мнение, что удары по НПЗ все равно следует наносить, даже если США прекратят или ограничат помощь. Только 11% ответили, что нужно перестать наносить удары по НПЗ (остальные 8% не определились с мнением).

График 2. США требуют от Украины прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России и угрожают Украине прекращением или ограничением помощи по разведывательным данным, старлинкам и т.д. В то же время Россия не берет на себя обязательства, то есть Россия может продолжать атаковать украинскую энергетику, жилые дома и другие гражданские объекты. Что лучше делать?

Состав макрорегионов был таков:

Запад – Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;

г. Киев – только г. Киев (без области);

Центр/Север – Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области;

Юг – Николаевская, Одесская, Херсонская области; Нижнее Поднепровье – Днепропетровская, Запорожская области;

Восток – Донецкая и Харьковская области (формально в состав макрорегиона также включена Луганская область, но из-за почти полной оккупации никто из респондентов сейчас там не проживает, хотя есть респонденты, которые до 2022 года проживали в этой области).

Напомним, в начале 2026 года мэр Харькова Игорь Терехов вошел в тройку украинских региональных лидеров с высоким уровнем доверия и занял первое место среди городских голов. Об этом сообщал Харьковский городской совет со ссылкой на опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».