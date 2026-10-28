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Сколько украинцы еще готовы терпеть войну – опрос КМИС

Общество 19:01   28.10.2026
Татьяна Литвина
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Сколько украинцы еще готовы терпеть войну – опрос КМИС Иллюстрация: vseosvita.ua

Киевский международный институт социологии провел в октябре 2026 года опрос. Украинцев спросили, на что они готовы, в случае попыток России оставить страну зимой без света, тепла и канализации, а также сколько еще согласны терпеть войну. Полученные результаты показательны.

Как следует действовать в случае, если зимой Россия попытается оставить людей без света, тепла и канализации

Россия продолжает свою кампанию террора и уже начались довольно масштабные отключения электроэнергии. Также США и Россия достигли «дизельного соглашения», а на Украину начало оказываться давление.

В этих условиях, по данным КМИС, абсолютное большинство украинцев – 76% – продолжают утверждать, что даже если зимой Россия попытается атаковать энергетику, чтобы оставить людей без света, тепла, канализации, Украина все равно должна продолжать вооруженное сопротивление.

В то же время, 15% считают, что при таких условиях нужно идти на любые требования России, даже если эти требования будут выглядеть как капитуляция. Еще 9% не смогли определиться со своим мнением.

«В августе-сентябре показатели были практически такие же (разница в пределах погрешности), то есть несмотря на последние события мнения украинцев по этому вопросу не претерпели существенных изменений», — говорят социологи.

График 1. Многие люди ожидают, что зимой Россия попытается атаковать энергетику Украины, чтобы оставить людей без света, тепла, канализации. Если Россия постарается это сделать, то что лучше делать?

опрос КМИС октябрь 2026
Скрин: www.kiis.com.ua

В таблице ниже данные приведены в разрезе регионов. Во всех регионах большинство жителей считают, что, несмотря на все, Украина должна продолжать вооруженное сопротивление (хотя есть тенденция незначительного ослабления на Юге и Востоке), хотя учитывая объем выборки различия в пределах погрешности).

Таблица 1. Действия Украины при попытках России оставить украинцев зимой без света, тепла и канализации в разрезе регионов

опрос КМИС октябрь 2026
Скрин: kiis.com.ua

Сколько украинцы еще готовы терпеть войну

На вопрос, сколько украинцы еще готовы терпеть войну — 63% украинцев готовы терпеть столько, сколько будет необходимо. Еще 5% говорят об одном годе. О более коротком периоде (несколько месяцев — полгода) говорят 21% (и остальные 11% не определились).

«В сравнении с результатами, полученными 8-16 октября, существенных изменений не было. То есть, несмотря на события последнего периода – международные отношения и давление на Украину, кампанию террора против гражданского населения и т.п. – готовность терпеть войну не снизилась», — говорят в КМИС.

График 3. Сколько времени Вы готовы терпеть войну?

опрос КМИС октябрь 2026
Скрин: kiis.com.ua

В таблице ниже данные приведены в разрезе регионов и с динамикой с апреля этого года.

«Как видно, жители всех регионов демонстрируют высокую устойчивость. Примечательно, что в г. Киеве, несмотря на отдельное давление на жителей, подавляющее большинство все равно готовы терпеть войну столько, сколько потребуется. И в последний период ситуация не изменилась», — отмечают социологи.

опрос КМИС октябрь 2026
Скрин: kiis.com.ua

Отношение к ударам по российским НПЗ без взаимных шагов со стороны России и при угрозе прекращения поддержки от США

Кроме того, респондентам задали вопросы по ударам по российским НПЗ. Сценарий включал в себя (а) отсутствие взаимных шагов со стороны России, то есть, что она может и дальше атаковать украинскую энергетику, гражданские объекты и т.д., (б) угрозы со стороны США прекратить поддержку.

Абсолютное большинство респондентов – 80% – высказали мнение, что удары по НПЗ все равно следует наносить, даже если США прекратят или ограничат помощь. Только 11% ответили, что нужно перестать наносить удары по НПЗ (остальные 8% не определились с мнением).

График 2. США требуют от Украины прекратить удары по нефтеперерабатывающим заводам России и угрожают Украине прекращением или ограничением помощи по разведывательным данным, старлинкам и т.д. В то же время Россия не берет на себя обязательства, то есть Россия может продолжать атаковать украинскую энергетику, жилые дома и другие гражданские объекты. Что лучше делать?

опрос КМИС 2026
Скрин: kiis.com.ua

Состав макрорегионов был таков:

  • Запад – Волынская, Ровенская. Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Закарпатская, Хмельницкая, Черновицкая области;
  • г. Киев – только г. Киев (без области);
  • Центр/Север – Винницкая, Житомирская, Киевская, Кировоградская, Полтавская, Сумская, Черкасская, Черниговская области;
  • Юг – Николаевская, Одесская, Херсонская области; Нижнее Поднепровье – Днепропетровская, Запорожская области;
  • Восток – Донецкая и Харьковская области (формально в состав макрорегиона также включена Луганская область, но из-за почти полной оккупации никто из респондентов сейчас там не проживает, хотя есть респонденты, которые до 2022 года проживали в этой области).

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Напомним, в начале 2026 года мэр Харькова Игорь Терехов вошел в тройку украинских региональных лидеров с высоким уровнем доверия и занял первое место среди городских голов. Об этом сообщал Харьковский городской совет со ссылкой на опрос Центра социальных и маркетинговых исследований «Социс».

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 28 октября 2026 в 19:01;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Киевский международный институт социологии провел в октябре 2026 года опрос. Украинцев спросили, на что они готовы, если останутся зимой без света и тепла.".