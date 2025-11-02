Среди избирателей президента США Дональда Трампа растет поддержка военной помощи Украине, отчасти из-за изменения стратегии президента Украины Владимира Зеленского, пишет американское издание The Wall Street Journal.

По данным социолога Heritage Foundation Стивена Мура и директора Ukraine Freedom Project Колби Барретта, на самом деле происходит то, чего никто не ожидал: республиканцы начинают симпатизировать украинскому президенту.

Команда Зеленского, которую возглавляет Андрей Ермак, на американском треке изменила стратегию. Теперь Зеленский дает интервью в консервативных СМИ, популярных среди избирателей Республиканской партии, а именно в: The Ben Shapiro Show, Special Report with Brett Baier и на канале Newsmax. В августе украинский президент провел в Киеве молитвенный завтрак в американском стиле, который собрал тысячи верующих из Украины, США и других стран мира. Вскоре после этого популярный ведущий Trinity Broadcasting Network Джоэл Розенберг взял у Зеленского интервью в Киеве.

С июня опросы Ukraine Freedom Project показывают рост поддержки военной помощи Украине среди религиозных консерваторов на 22 процентных пункта и среди республиканцев, которые регулярно посещают церковь, на 18 пунктов. Благодаря изменению своей стратегии рейтинг Зеленского среди избирателей Трампа за последние семь месяцев более чем удвоился.

Это важно, ведь опрос республиканских избирателей в октябре показал, что 78% тех, кто положительно относится к Зеленскому, также поддерживают предоставление военной помощи Украине. Теперь, когда Зеленский действует более стратегически, республиканцы четко понимают, кто мешает дипломатии Трампа: 64% республиканских избирателей считают Путина препятствием для прекращения огня, тогда как только 13% возлагают вину на Зеленского.

Несмотря на огромные затраты на дезинформацию, чтобы настроить консерваторов против Украины, Путин в последнее время оказал Зеленскому немало услуг. Его действия показали республиканцам, что Россия является угрозой. 92% республиканских избирателей, участвовавших в праймериз, обеспокоены вторжением российских дронов в Европу. Кроме того, 76% обеспокоены тем, что Россия или Китай могут атаковать США с помощью дронов.

«Как еще Зеленский может завоевать расположение республиканцев? Побеждая. Продолжая побеждать и рассказывая о победах в консервативных СМИ. Лишь 11% республиканских избирателей считают, что Украина побеждает, пока им не рассказывают об украинских победах», — добавляют корреспонденты.

Украина уничтожила 35% российского Черноморского флота. Удары Украины вглубь России уничтожили 27% российских нефтеперерабатывающих мощностей. Операция «Паутина» уничтожила российские самолеты на четырех авиабазах на сумму 7 миллиардов долларов с помощью украинских дронов стоимостью 100 тысяч долларов. Получив такую информацию, половина республиканцев признает, что Украина побеждает, а 85% из них поддерживают военную помощь Украине.

«Общаясь с американскими консерваторами, Зеленский понял то, чего не знают многие американцы: общение с людьми, которые не согласны с вами, помогает найти союзников», — подытожили в газете.

Несмотря на рекордные расходы Москвы на дискредитацию Украины, религиозный и консервативный электорат США снова поворачивается к Киеву. Путин своими действиями только усилил этот разворот — из-за атак дронов, ядерных угроз и изоляции России.