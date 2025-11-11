Терехов рассказал испанцам, каким видит завершение войны в Украине

Украина стремится к завершению войны справедливым и устойчивым миром, который будет принят украинским обществом и не допустит новой агрессии, заявил мэр Игорь Терехов в интервью информационному изданию «Аra» (Испания).

Он подчеркнул, что Украина не согласится ни на какие временные решения, которые только отсрочат новую агрессию.

«Я искренне хочу, чтобы война закончилась. Но не любым способом, а справедливым. Не временной паузой, не компромиссом, который оставит боль и озлобление, а миром, который наш народ — гражданские и военные — сможет принять», — сказал Терехов.

По его словам, Украина после победы станет еще сильнее — с модернизированной армией, эффективной экономикой и новой политической культурой.

«Будущее Украины должно быть успешным и светлым. И наше будущее — это Европа. Не абстрактное направление, а пространство ценностей, к которым мы всегда принадлежали по сути, и это только подтвердила российская агрессия», — отметил Терехов.

Мэр также призвал международных партнеров не снижать уровень поддержки Украины. Он подчеркнул, что украинцы продолжают ежедневно противостоять российской агрессии, и для них чрезвычайно важно знать, что мир не устал и стоит рядом.