Пилотный офис Реестра ущерба и бюджет — Терехов выступил на Конгрессе властей
Заседание Конгресса местных и региональных властей при президенте Украины провели в Харьковской области.
Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с обеспечением работы Реестра ущерба, нанесенного агрессией РФ, приоритеты местных бюджетов на 2026 год, ход отопительного сезона и выполнение государственной стратегии по обеспечению права каждого ребенка на рост в семейной среде, передает пресс-служба Харьковского горсовета.
В ходе выступления Игорь Терехов подчеркнул, что Харьков должен стать одним из первых городов, где будет запущен пилотный офис Реестра ущерба, созданного на платформе Совета Европы.
«Для нас очень важно найти пути взаимоподдержки между громадами. На прошлой неделе я был в Страсбурге, где встретился с руководителем Конгресса местных и региональных властей Европы Матье Мори. Мы договорились, что Харьков может стать одним из пилотных городов для запуска Реестра ущерба. Это важный шаг не только для фиксации потерь, но и для восстановления жилья и инфраструктуры. Наш город имеет самые большие разрушения среди украинских мегаполисов — в общей сложности более 12 тысяч поврежденных зданий, и около 160 тысяч человек остались без крыши над головой», — отметил городской голова.
Отдельное внимание Терехов уделил формированию бюджета на 2026 год, который, по его словам, должен оставаться бюджетом сопротивления российской агрессии и восстановления Харькова после атак.
«Мы находимся в состоянии войны, и бюджет 2026 года должен соответствовать этому вызову. Наш приоритет — поддержка армии, помощь ветеранам, социальная защита, восстановление жилья и безопасные школы для детей. В то же время мы должны сохранить финансовую устойчивость громад. Для этого критически важно оставить 64% налога на доходы физических лиц в местных бюджетах — это основа работы коммунальных служб, транспорта, школ и больниц. Мы продолжаем обеспечивать бесплатный проезд в общественном транспорте, создаем безопасные условия обучения, поддерживаем наших педагогов и медиков. Все это — о людях, которые ежедневно держат жизнь города на своих плечах», — сказал мэр.
Читайте также: Энергетический хаб может появиться в Харькове: подробности сообщил Терехов
Новости по теме:
- Категории: Политика, Харьков; Теги: Игорь Терехов, конгресс, новости Харькова;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Пилотный офис Реестра ущерба и бюджет — Терехов выступил на Конгрессе властей», то посмотрите больше в разделе Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 10 ноября 2025 в 21:40;