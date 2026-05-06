«Как людям в глаза смотреть?». Почему проезд остается бесплатным — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов объяснил, почему в городе продолжает сохранять бесплатный проезд.

«Есть военный город, он отличается от других городов. И сегодня невозможно вводить платный проезд. Потому что метрополитен работает у нас как укрытие, раздается постоянно воздушная тревога. Как брать деньги с людей, за то, что они, спасая свою жизнь, спускаются в метрополитен? Как людям в глаза смотреть? Это о человечности, о нашей несокрушимости, о людях, которые остались в Харькове, которые под постоянными обстрелами, которым нужно доезжать до места работы, когда раздаются воздушные тревоги. Им нужно пользоваться транспортом. Сегодня такие обстрелы, что нам нужно делать все для людей, чтобы они оставались. Как стимулировать – и это тоже нужна государственная политика. Не нужно всех под одну гребенку. Здесь прифронтовые города, здесь тыловые – условия у всех одинаковые. Да нет, не одинаковые. У нас жизнь другая, риски совсем другие», — сказал мэр в интервью «Новости. LIVE».

Терехов подчеркнул, что за счет бесплатного проезда жители могут сэкономить деньги.

«На те же коммунальные услуги, медикаменты. А куда ты будешь девать тысячи вынужденных переселенцев? За какие средства они будут жить? Да, у нас коммунальный транспорт бесплатный, это выбор наших харьковчан. Потому что наш бюджет, который сегодня содержит бесплатный проезд, – это средства наших горожан. И мы эти средства, которые зарабатывают наши харьковчане, возвращаем им», – отметил мэр.