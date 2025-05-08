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Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹

Общество 16:34   08.05.2025
Виктория Яковенко
Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹 Фото: Василий Голосный

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал сумму, которую экономит семья за месяц благодаря бесплатному проезду.

«Мы посчитали, что каждая семья, состоящая из трех человек, экономит в месяц около 3 тысяч гривен. Это поддержка нашим людям», – отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию TSN.ua заявлял, что бесплатный проезд – это фишка города. Он рассказывал: хочет, чтобы это навсегда сохранили для харьковчан. Сейчас просчитывают все возможные варианты.

Читайте также: Терехов не в Харькове. Для чего мэр уехал в Германию (видео)

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 16:34;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал сумму, которую экономит семья за месяц благодаря бесплатному проезду.".