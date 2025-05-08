Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹
Фото: Василий Голосный
Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал сумму, которую экономит семья за месяц благодаря бесплатному проезду.
«Мы посчитали, что каждая семья, состоящая из трех человек, экономит в месяц около 3 тысяч гривен. Это поддержка нашим людям», – отметил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию TSN.ua заявлял, что бесплатный проезд – это фишка города. Он рассказывал: хочет, чтобы это навсегда сохранили для харьковчан. Сейчас просчитывают все возможные варианты.
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- • Дата публикации материала: 8 мая 2025 в 16:34;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал сумму, которую экономит семья за месяц благодаря бесплатному проезду.".