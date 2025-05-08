Сколько в месяц экономит семья в Харькове на бесплатном проезде – Терехов 📹

Харьковский городской голова Игорь Терехов в эфире нацмарафона назвал сумму, которую экономит семья за месяц благодаря бесплатному проезду.

«Мы посчитали, что каждая семья, состоящая из трех человек, экономит в месяц около 3 тысяч гривен. Это поддержка нашим людям», – отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, ранее мэр Харькова Игорь Терехов в интервью интернет-изданию TSN.ua заявлял, что бесплатный проезд – это фишка города. Он рассказывал: хочет, чтобы это навсегда сохранили для харьковчан. Сейчас просчитывают все возможные варианты.