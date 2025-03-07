Терехов: в Харькове работают над тем, чтобы сделать проезд бесплатным навсегда
Приоритет для городских властей — чтобы люди оставались в Харькове, подчеркнул мэр Игорь Терехов. С этой целью реализовывают ряд социальных инициатив.
Главная из них, отметил мэр в интервью интернет-изданию «TSN.ua», — это бесплатный проезд в муниципальном транспорте.
«Нам удается удержать баланс бюджета. Сегодня есть несколько вещей, которые мы делаем как социальную защиту населения. Это, прежде всего, бесплатный проезд. Кстати, я очень хочу, чтобы мы сохранили бесплатный проезд навсегда для харьковчан. Мы сейчас просчитываем все возможные варианты. Мы сегодня работаем над тем, чтобы в нас были заинтересованы как в городе. В том числе бесплатный проезд. Это фишка Харькова. Для харьковчан бесплатный проезд нужно сохранять и мы будем сохранять. Пока у нас есть такие возможности. Мы работаем над тем, чтобы такие возможности у нас были», — сказал Терехов.
Еще одна составляющая социальной поддержки во время войны, продолжил он, — это раздача всем желающим бесплатных горячих обедов — 46 тысяч порций ежедневно за исключением воскресенья. Также в Харькове предприниматели освобождены от уплаты налогов на недвижимость и землю, а ФЛП 4-й группы — еще и от единого налога.
«Это оборотные средства наших предприятий, которые остаются и работают. И пока мы сохраняем это. То есть для нас приоритет — это то, чтобы люди оставались в городе. И все, что мы делаем, делается для того, чтобы люди чувствовали себя… Не так, как они чувствовали до войны, это невозможно пока, пока сохраняется опасность для людей. Но хоть понемногу у них была частица мирной жизни. И мы делаем. И сейчас украшаем город к празднику весны, празднику женщин», — пояснил мэр.
«Сколько бы я не стимулировал возвращаться людей, если человек будет чувствовать себя в опасности, он не приедет. Но нам нужно делать все для того, чтобы люди видели, что им есть куда возвращаться. Чтобы люди видели, что город не стагнирует и развивается. Что здесь рады всем, кто будет возвращаться», — добавил Терехов.
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- Категории: Общество, Транспорт, Харьков; Теги: бесплатные обеды, Игорь Терехов, налоги, новости Харькова, проезд, транспорт;
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- • Дата публикации материала: 7 марта 2025 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Приоритет для городских властей — чтобы люди оставались в Харькове, подчеркнул мэр Игорь Терехов. С этой целью реализовывают ряд социальных инициатив.".