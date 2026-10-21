Горсовет просит снизить налоги для харьковского бизнеса — обращение

Харьковский горсовет просит для бизнеса в прифронтовом городе внедрить системные инструменты поддержки. Текст обращения был принят сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии городского совета.

В обращении отмечено, что в течение 2024-2026 годов в Харькове ввели комплекс мер налоговой поддержки предпринимателей, в частности освободили от отдельных местных налогов и сборов. Однако возможности городского бюджета ограничены и для дальнейшей поддержки необходима помощь государства.

Одно из основных предложений — введение на период военного положения специального налогового режима для предприятий, зарегистрированных и фактически работающих в Харькове. В частности, городской совет предлагает:

снизить ставки отдельных общегосударственных налогов и сборов, в том числе налога на прибыль предприятий;

снизить ставку единого социального взноса для работодателей до 10%;

снизить военный сбор до 1,5% для работников, фактически работающих в Харькове;

ввести налоговые стимулы для инвестиций в восстановление поврежденного и уничтоженного имущества предприятий.

Также депутаты обращаются с просьбой:

усовершенствовать механизм компенсации потерь городского бюджета через предоставление льгот по местным налогам;

обеспечить специальные условия доступа харьковских предпринимателей к государственным программам поддержки бизнеса;

усовершенствовать систему страхования и компенсации военных рисков;

внедрить долгосрочную государственную программу энергетической устойчивости бизнеса Харькова;

обеспечить приоритетное казначейское обслуживание платежей по выполненным обязательствам перед предприятиями города.

Напомним, в августе мэр Игорь Терехов сообщил, что в 2026 году государство не компенсировало городскому бюджету Харькова потери, которые он нес из-за отмены налогов на землю и недвижимость для бизнеса. Хотя такие расходы в госбюджете-2026 были предусмотрены. Соответственно, горсовет не продлил льготы предпринимателям на третий квартал 2026 года.