Горсовет просит снизить налоги для харьковского бизнеса — обращение
Харьковский горсовет просит для бизнеса в прифронтовом городе внедрить системные инструменты поддержки. Текст обращения был принят сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии городского совета.
В обращении отмечено, что в течение 2024-2026 годов в Харькове ввели комплекс мер налоговой поддержки предпринимателей, в частности освободили от отдельных местных налогов и сборов. Однако возможности городского бюджета ограничены и для дальнейшей поддержки необходима помощь государства.
Одно из основных предложений — введение на период военного положения специального налогового режима для предприятий, зарегистрированных и фактически работающих в Харькове. В частности, городской совет предлагает:
- снизить ставки отдельных общегосударственных налогов и сборов, в том числе налога на прибыль предприятий;
- снизить ставку единого социального взноса для работодателей до 10%;
- снизить военный сбор до 1,5% для работников, фактически работающих в Харькове;
- ввести налоговые стимулы для инвестиций в восстановление поврежденного и уничтоженного имущества предприятий.
Также депутаты обращаются с просьбой:
- усовершенствовать механизм компенсации потерь городского бюджета через предоставление льгот по местным налогам;
- обеспечить специальные условия доступа харьковских предпринимателей к государственным программам поддержки бизнеса;
- усовершенствовать систему страхования и компенсации военных рисков;
- внедрить долгосрочную государственную программу энергетической устойчивости бизнеса Харькова;
- обеспечить приоритетное казначейское обслуживание платежей по выполненным обязательствам перед предприятиями города.
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Напомним, в августе мэр Игорь Терехов сообщил, что в 2026 году государство не компенсировало городскому бюджету Харькова потери, которые он нес из-за отмены налогов на землю и недвижимость для бизнеса. Хотя такие расходы в госбюджете-2026 были предусмотрены. Соответственно, горсовет не продлил льготы предпринимателям на третий квартал 2026 года.