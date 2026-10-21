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Горсовет просит снизить налоги для харьковского бизнеса — обращение

Харьков 18:25   21.10.2026
Татьяна Литвина
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Горсовет просит снизить налоги для харьковского бизнеса — обращение

Харьковский горсовет просит для бизнеса в прифронтовом городе внедрить системные инструменты поддержки. Текст обращения был принят сегодня, 21 октября, на внеочередной сессии городского совета.

В обращении отмечено, что в течение 2024-2026 годов в Харькове ввели комплекс мер налоговой поддержки предпринимателей, в частности освободили от отдельных местных налогов и сборов. Однако возможности городского бюджета ограничены и для дальнейшей поддержки необходима помощь государства.

Одно из основных предложений — введение на период военного положения специального налогового режима для предприятий, зарегистрированных и фактически работающих в Харькове. В частности, городской совет предлагает:

  • снизить ставки отдельных общегосударственных налогов и сборов, в том числе налога на прибыль предприятий;
  • снизить ставку единого социального взноса для работодателей до 10%;
  • снизить военный сбор до 1,5% для работников, фактически работающих в Харькове;
  • ввести налоговые стимулы для инвестиций в восстановление поврежденного и уничтоженного имущества предприятий.

Также депутаты обращаются с просьбой:

  • усовершенствовать механизм компенсации потерь городского бюджета через предоставление льгот по местным налогам;
  • обеспечить специальные условия доступа харьковских предпринимателей к государственным программам поддержки бизнеса;
  • усовершенствовать систему страхования и компенсации военных рисков;
  • внедрить долгосрочную государственную программу энергетической устойчивости бизнеса Харькова;
  • обеспечить приоритетное казначейское обслуживание платежей по выполненным обязательствам перед предприятиями города.

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Напомним, в августе мэр Игорь Терехов сообщил, что в 2026 году государство не компенсировало городскому бюджету Харькова потери, которые он нес из-за отмены налогов на землю и недвижимость для бизнеса. Хотя такие расходы в госбюджете-2026 были предусмотрены. Соответственно, горсовет не продлил льготы предпринимателям на третий квартал 2026 года.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 18:25;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковский горсовет просит для бизнеса в прифронтовом городе внедрить системные инструменты поддержки. Соответствующее обращение принято 21 октября.".