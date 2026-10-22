«В теории да» — Терехов про возможность перейти на индивидуальное отопление

Харьковский городской голова Игорь Терехов, отвечая на вопрос «Объектива», объяснил, зачем горсовет обратился в Министерство инфраструктуры по поводу процедуры отключения абонентов от централизованного теплоснабжения. А также уточнил, в любой ли многоэтажке возможно технически оборудовать индивидуальное отопление.

«Это решение было обусловлено тем, что мы на несколько шагов вперед видим ситуацию, которая может разворачиваться. И сегодня нет нормативно-правового документа для того, чтобы человек, если он желает и проживает в многоэтажном жилом доме, имел возможность оборудовать индивидуальное отопление. У нас было очень много обращений людей, чтобы мы это сделали. Мы обратились в профильное министерство, в Министерство инфраструктуры, — для того, чтобы они внесли соответствующие изменения в решения, чтобы люди имели такую ​​возможность», — сказал Терехов.

Он отметил, что министерство должно выписать всю процедуру, а также — технические условия, потому что это вопрос безопасности и жизни людей. На вопрос, во всех ли многоквартирных домах, в теории, технически возможно установить индивидуальное отопление, мэр Харькова ответил: «В теории да».

Напомним, Харьковский горсовет на сессии 21 октября принял обращение в Министерство инфраструктуры. Чиновников просят изменить порядок отключения потребителей от сетей централизованного отопления. Сейчас порядок содержит серьезные критерии для отключения. Отсоединить жилье от теплосетей можно только если по состоянию на декабрь 2017 года не менее половины помещений многоквартирного дома уже была отключена. В Харьковской мэрии считают, что эти критерии не отвечают реалиям военного времени.