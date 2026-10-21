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Люди в заложниках: что мешает отказаться от центрального отопления — Булах

Общество 21:02   21.10.2026
Татьяна Литвина
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Люди в заложниках: что мешает отказаться от центрального отопления — Булах Фото: Харьковский горсовет

Пятый год жильцы многоэтажек Харькова остаются в заложниках у нормативов, которые запрещают отказываться от централизованного теплоснабжения и устанавливать в квартире индивидуальное отопление. На сессии горсовета 21 октября депутаты Харькова обратились к профильным министерствам с просьбой изменить, наконец, устаревшие правила.

Необходимость таких изменений прокомментировал депутат Харьковского горсовета Дмитрий Булах.

По его словам, вопрос о децентрализации отопления в Харькове поднимался с 2020 года.

«Да, мне известно, что наша отопительная система в чем-то экспериментальная и инновационная в свое время. И что на 2020 год еще не было большой войны, однако степень износа теплотрасс, расстояние от теплогенерации до конечного потребителя, а, соответственно, объем потерь, делали вопрос децентрализации теплоснабжения для меня достаточно существенным. Я об этом говорил и на сессиях и еще в большей степени на комиссиях, что это необходимо. Честно говоря, выглядел белой вороной. Ну, мне не привыкать) Большая война только подтвердила, что я был прав», — говорит Булах.

Однако даже на 5-й год войны, когда РФ выносит генерацию по всей стране и люди мерзнут в своих квартирах, нормативные условия отключения от централизованного отопления не изменились.

«Люди в заложниках у чертов, которым нет до этого дела, фактически запрещено отсоединяться от централизованного отопления. Которого может просто не будет в этот отопительный сезон. Как это возможно? Я не знаю. Это просто пик некомпетентности и безразличия со стороны профильного министерства и комитета парламента. Всем пофиг и некогда внести изменения в постановление», — считает Булах.

И речь идет не только о Харькове, но и о многих других городах страны.

«Мне очень стыдно, что на 5-м году такой большой войны, на 5-м году нашей разрушенной инфраструктуры наш горсовет вынужден обращаться в Министерство по упрощению процедуры отключения. Мне стыдно, что такого механизма все еще нет и об этом надо напоминать. Я благодарен всем, кто поддержал это обращение», — прокомментировал он решение горсовета.

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Напомним, Харьковский городской совет обратится в Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины с просьбой изменить правила отключения квартир от централизованного отопления и поставки горячей воды. Чтобы в случае, если услугу невозможно обеспечить в течение длительного времени и при наличии технической возможности, можно было установить альтернативное отопление.

Автор: Татьяна Литвина

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 21:02;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Татьяна Литвина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пятый год жильцы многоэтажек Харькова и других городов остаются в заложниках у нормативов, которые запрещают отказываться от централизованного теплоснабжения".