Люди в заручниках: що заважає відмовитись від центрального опалення – Булах

П’ятий рік мешканці багатоповерхівок Харкова залишаються у заручниках у нормативів, які забороняють відмовлятися від централізованого теплопостачання та встановлювати у квартирі індивідуальне опалення. На сесії міськради 21 жовтня депутати Харкова звернулися до профільних міністерств із проханням змінити нарешті застарілі правила.

Необхідність таких змін прокоментував депутат Харківської міськради Дмитро Булах.

За його словами, питання про децентралізацію опалення в Харкові порушувалося з 2020 року.

“Так, мені відомо, що наша опалювальна система у чомусь експериментальна та іноваційна на свій час. І що на 2020 рік ще не було великої війни, однак ступінь зносу теплотрас, відстані від теплогенерації до кінцевого споживача, а, відповідно, обєм втрат, робили питання децентралізації теплопостачання для мене досить суттєвим. Я про це казав і на сесіях і, ще в більшому ступені, на комісіях, що це необхідно. Чесно кажучи, виглядав білою вороною. Ну, але мені не звикати) Велика війна тільки підтвердила, що я був правий”, – каже Булах.

Однак навіть на 5-й рік війни, коли РФ виносить генерацію по всій країні та люди мерзнуть у своїх квартирах, нормативні умови відключення від централізованого опалення не змінилися.

“Люди в заручниках у чортів, яким немає до цього справи, їм фактично заборонено відєднуватися від централізованого опалення. Якого може просто не буде у цей опалювальний сезон. Як таке можливо? Я не знаю. Це просто пік некомпетентності і байдужості зі сторони профільного міністерства та комітету парламенту. Всім пофіг і ніколи внести зміни у постанову”, – говорить Булах.

І йдеться не лише про Харків, а й про багато інших міст країни.

“Мені дуже соромно, що на 5-му році такої великої війни, на 5-му році нашої зруйнованої інфраструктури наша міськрада змушена звертатися до Міністерства зі спрощення процедури відключення. Мені соромно, що такого механізму все ще немає і про це треба нагадувати. Я вдячний усім, хто підтримав це звернення”, – прокоментував він рішення міськради.

Нагадаємо, Харківська міська рада звернулась до Міністерства з відновлення, інфраструктури та транспорту України з проханням змінити правила відключення квартир від централізованого опалення та постачання гарячої води. Щоб у разі, якщо послугу неможливо забезпечити протягом тривалого часу та за наявності технічної можливості, можна було встановити альтернативне опалення.