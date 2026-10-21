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Міськрада просить понизити податки для харківського бізнесу – звернення

Економіка 18:25   21.10.2026
Тетяна Литвіна
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Міськрада просить понизити податки для харківського бізнесу – звернення

Харківська міськрада просить для бізнесу у прифронтовому місті запровадити системні інструменти підтримки. Текст звернення було ухвалено сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії міської ради.

У зверненні наголошено, що протягом 2024-2026 років у Харкові запровадили комплекс заходів податкової підтримки підприємців, зокрема звільнили від окремих місцевих податків та зборів. Однак можливості міського бюджету обмежені та для подальшої підтримки необхідна допомога держави.

Одна з основних пропозицій – запровадження на період військового стану спеціального податкового режиму для підприємств, зареєстрованих та фактично працюючих у Харкові. Зокрема, міська рада пропонує:

  • знизити ставки окремих загальнодержавних податків та зборів, у тому числі податку на прибуток підприємств;
  • зменшити ставку єдиного соціального внеску для роботодавців до 10%;
  • знизити військовий збір до 1,5% для працівників, які фактично працюють у Харкові;
  • запровадити податкові стимули для інвестицій у відновлення пошкодженого та знищеного майна підприємств.

Також депутати звертаються із проханням:

  • удосконалити механізм компенсації втрат міського бюджету через надання пільг із місцевих податків;
  • забезпечити спеціальні умови доступу харківських підприємців до державних програм підтримки бізнесу;
  • удосконалити систему страхування та компенсації військових ризиків;
  • запровадити довгострокову державну програму енергетичної стійкості бізнесу Харкова;
  • забезпечити пріоритетне казначейське обслуговування платежів за виконаними зобов’язаннями перед підприємствами міста.

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Нагадаємо, у серпні мер Ігор Терехов повідомив, що у 2026 році держава не компенсувала міському бюджету Харкова втрати, які він зазнавав через скасування податків на землю та нерухомість для бізнесу. Хоча такі витрати у держбюджеті-2026 були передбачені. Відповідно, міськрада не продовжила пільги підприємцям на третій квартал 2026 року.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 18:25;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківська міськрада просить для бізнесу у прифронтовому місті запровадити системні інструменти підтримки. Текст звернення було ухвалено 21 жовтня.".