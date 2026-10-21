Міськрада просить понизити податки для харківського бізнесу – звернення
Харківська міськрада просить для бізнесу у прифронтовому місті запровадити системні інструменти підтримки. Текст звернення було ухвалено сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії міської ради.
У зверненні наголошено, що протягом 2024-2026 років у Харкові запровадили комплекс заходів податкової підтримки підприємців, зокрема звільнили від окремих місцевих податків та зборів. Однак можливості міського бюджету обмежені та для подальшої підтримки необхідна допомога держави.
Одна з основних пропозицій – запровадження на період військового стану спеціального податкового режиму для підприємств, зареєстрованих та фактично працюючих у Харкові. Зокрема, міська рада пропонує:
- знизити ставки окремих загальнодержавних податків та зборів, у тому числі податку на прибуток підприємств;
- зменшити ставку єдиного соціального внеску для роботодавців до 10%;
- знизити військовий збір до 1,5% для працівників, які фактично працюють у Харкові;
- запровадити податкові стимули для інвестицій у відновлення пошкодженого та знищеного майна підприємств.
Також депутати звертаються із проханням:
- удосконалити механізм компенсації втрат міського бюджету через надання пільг із місцевих податків;
- забезпечити спеціальні умови доступу харківських підприємців до державних програм підтримки бізнесу;
- удосконалити систему страхування та компенсації військових ризиків;
- запровадити довгострокову державну програму енергетичної стійкості бізнесу Харкова;
- забезпечити пріоритетне казначейське обслуговування платежів за виконаними зобов’язаннями перед підприємствами міста.
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Нагадаємо, у серпні мер Ігор Терехов повідомив, що у 2026 році держава не компенсувала міському бюджету Харкова втрати, які він зазнавав через скасування податків на землю та нерухомість для бізнесу. Хоча такі витрати у держбюджеті-2026 були передбачені. Відповідно, міськрада не продовжила пільги підприємцям на третій квартал 2026 року.