Міськрада просить понизити податки для харківського бізнесу – звернення

Харківська міськрада просить для бізнесу у прифронтовому місті запровадити системні інструменти підтримки. Текст звернення було ухвалено сьогодні, 21 жовтня, на позачерговій сесії міської ради.

У зверненні наголошено, що протягом 2024-2026 років у Харкові запровадили комплекс заходів податкової підтримки підприємців, зокрема звільнили від окремих місцевих податків та зборів. Однак можливості міського бюджету обмежені та для подальшої підтримки необхідна допомога держави.

Одна з основних пропозицій – запровадження на період військового стану спеціального податкового режиму для підприємств, зареєстрованих та фактично працюючих у Харкові. Зокрема, міська рада пропонує:

знизити ставки окремих загальнодержавних податків та зборів, у тому числі податку на прибуток підприємств;

зменшити ставку єдиного соціального внеску для роботодавців до 10%;

знизити військовий збір до 1,5% для працівників, які фактично працюють у Харкові;

запровадити податкові стимули для інвестицій у відновлення пошкодженого та знищеного майна підприємств.

Також депутати звертаються із проханням:

удосконалити механізм компенсації втрат міського бюджету через надання пільг із місцевих податків;

забезпечити спеціальні умови доступу харківських підприємців до державних програм підтримки бізнесу;

удосконалити систему страхування та компенсації військових ризиків;

запровадити довгострокову державну програму енергетичної стійкості бізнесу Харкова;

забезпечити пріоритетне казначейське обслуговування платежів за виконаними зобов’язаннями перед підприємствами міста.

Нагадаємо, у серпні мер Ігор Терехов повідомив, що у 2026 році держава не компенсувала міському бюджету Харкова втрати, які він зазнавав через скасування податків на землю та нерухомість для бізнесу. Хоча такі витрати у держбюджеті-2026 були передбачені. Відповідно, міськрада не продовжила пільги підприємцям на третій квартал 2026 року.