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Зарплати в ЖКГ, укриття та доплати вчителям: міськрада внесла зміни до бюджету

Політика 17:27   21.10.2026
Тетяна Литвіна
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Зарплати в ЖКГ, укриття та доплати вчителям: міськрада внесла зміни до бюджету Фото: Харківська міськрада

Міська рада внесла зміни до бюджету Харкова на 2026 рік. За рахунок очікуваних субвенцій та дотацій планується збільшити фінансування комунальників, закупити нові мобільні укриття та ПММ, розрахуватися з педагогами. 

Відповідне рішення було ухвалено 21 жовтня на позачерговій сесії міськради, повідомила прес-служба мерії.

У Департаменті бюджету та фінансів пояснили, що зміни до бюджету були необхідні, щоб привести у відповідність обсяги міжбюджетних трансфертів із постановою Кабміну та розпорядженнями начальника Харківської ОВА.

Так, місто отримає:

  • субвенцію на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл на суму 34,2 млн грн;
  • субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам установ загальної середньої освіти – 23,7 млн ​​грн;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1,9 млн. грн.;
  • іншу дотацію на придбання первинних мобільних укриттів – 7,3 млн. грн.

За рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань буде збільшено витрати на:

  • оплату праці працівникам комунальних підприємств – 248,6 млн. грн.;
  • придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення пасажирських перевезень – 118,2 млн. грн.;
  • придбання асфальтобетонних сумішей та матеріалів для безпечної експлуатації доріг – 27 млн ​​грн;
  • капітальний та поточний ремонти житлового фонду – 50 млн грн;
  • придбання матеріалів та запчастин для ремонту спеціалізованої техніки, автобусів, тролейбусів та трамваїв – 52,3 млн грн.

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Нагадаємо, бульвар Богдана Хмельницького, розташований від проспекту Героїв Харкова у південному напрямку до проспекту Олександрівського, отримав нову назву – бульвар Омега. Таким чином у Харкові відзначили Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.

Автор: Тетяна Литвіна

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 17:27;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Тетяна Литвіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Міська рада внесла зміни до бюджету Харкова на 2026 рік. За рахунок очікуваних субвенцій та дотацій планується збільшити фінансування комунальників.".