Зарплати в ЖКГ, укриття та доплати вчителям: міськрада внесла зміни до бюджету
Міська рада внесла зміни до бюджету Харкова на 2026 рік. За рахунок очікуваних субвенцій та дотацій планується збільшити фінансування комунальників, закупити нові мобільні укриття та ПММ, розрахуватися з педагогами.
Відповідне рішення було ухвалено 21 жовтня на позачерговій сесії міськради, повідомила прес-служба мерії.
У Департаменті бюджету та фінансів пояснили, що зміни до бюджету були необхідні, щоб привести у відповідність обсяги міжбюджетних трансфертів із постановою Кабміну та розпорядженнями начальника Харківської ОВА.
Так, місто отримає:
- субвенцію на фінансування інклюзивно-ресурсних центрів та приватних шкіл на суму 34,2 млн грн;
- субвенцію на здійснення доплат педагогічним працівникам установ загальної середньої освіти – 23,7 млн грн;
- субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 1,9 млн. грн.;
- іншу дотацію на придбання первинних мобільних укриттів – 7,3 млн. грн.
За рахунок перерозподілу бюджетних асигнувань буде збільшено витрати на:
- оплату праці працівникам комунальних підприємств – 248,6 млн. грн.;
- придбання паливно-мастильних матеріалів для забезпечення пасажирських перевезень – 118,2 млн. грн.;
- придбання асфальтобетонних сумішей та матеріалів для безпечної експлуатації доріг – 27 млн грн;
- капітальний та поточний ремонти житлового фонду – 50 млн грн;
- придбання матеріалів та запчастин для ремонту спеціалізованої техніки, автобусів, тролейбусів та трамваїв – 52,3 млн грн.
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Нагадаємо, бульвар Богдана Хмельницького, розташований від проспекту Героїв Харкова у південному напрямку до проспекту Олександрівського, отримав нову назву – бульвар Омега. Таким чином у Харкові відзначили Центр спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України.