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Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура

Суспільство 16:44   21.10.2026
Вікторія Яковенко
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Харків’янка хотіла обдурити «єВідновлення» – прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозру 34-річній мешканці Харкова, яка, за даними слідства, намагалася незаконно отримати державну компенсацію за нібито знищений внаслідок ворожих атак будинок.

Як повідомили в Харківській обласній прокуратурі, жінка – власниця садибного житлового будинку в селі Коробчине. Попри те, що будівля не була пошкоджена внаслідок бойових дій, у листопаді 2025 року вона подала заяву на отримання компенсації за програмою «єВідновлення».

«Для підтвердження «руйнувань» підозрювана навіть надала звіт з технічного обстеження. Проте комісія з розгляду питань щодо надання компенсації відмовила у виплаті. Перевірка показала, що ані від ДСНС, ані від поліції жодних повідомлень про пожежі чи ворожі влучання за цією адресою не надходило», – зазначили правоохоронці.

Крім того, додали в прокуратурі, призначена судова експертиза повністю підтвердила: будинок має високий природний фізичний знос (92,5%) і є аварійним, а його пошкодження не пов’язані з вибухами.

Якби афера вдалась, то жінка отримала б понад 1,2 млн грн, кажуть правоохоронці.

Їй повідомили про підозру в шахрайстві.

єВідновлення хотела обмануть харьковчанка

Нагадаємо, від старту програми єВідновлення мешканці Харківщини подали 77 542 заяви на отримання грошей для ремонту пошкодженого житла, повідомляла ХОВА 15 жовтня. Найбільше звернень подали мешканці обласного центру, Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Жовтня 2026 в 16:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру 34-річній мешканці Харкова, яка, за даними слідства, намагалася незаконно отримати компенсацію за нібито знищений будинок".