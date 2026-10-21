Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 34-летней жительнице Харькова, которая, по данным следствия, пыталась незаконно получить государственную компенсацию за якобы уничтоженный в результате вражеских атак дом.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, женщина — владелица усадебного жилого дома в селе Коробчино. Несмотря на то, что здание не было повреждено в результате боевых действий, в ноябре 2025 года она подала заявление на получение компенсации по программе «єВідновлення».

«Для подтверждения разрушений подозреваемая даже предоставила отчет по техническому обследованию. Однако комиссия по рассмотрению вопросов о компенсации отказала в выплате. Проверка показала, что ни от ГСЧС, ни от полиции никаких сообщений о пожарах или вражеских попаданиях по этому адресу не поступало», — отметили правоохранители.

Кроме того, добавили в прокуратуре, назначенная судебная экспертиза полностью подтвердила: дом имеет высокий естественный физический износ (92,5%) и аварийный, а его повреждения не связаны со взрывами.

Если бы афера удалась, женщина получила бы более 1,2 млн грн, говорят правоохранители.

Ей сообщили о подозрении в мошенничестве.

Напомним, от старта программы єВідновлення жители Харьковщины подали 77 542 заявления на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщала ХОВА 15 октября. Больше всего обращений подали жители областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.