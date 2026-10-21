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Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура

Общество 16:44   21.10.2026
Виктория Яковенко
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Харьковчанка хотела обмануть «єВідновлення» — прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 34-летней жительнице Харькова, которая, по данным следствия, пыталась незаконно получить государственную компенсацию за якобы уничтоженный в результате вражеских атак дом.

Как сообщили в Харьковской областной прокуратуре, женщина — владелица усадебного жилого дома в селе Коробчино. Несмотря на то, что здание не было повреждено в результате боевых действий, в ноябре 2025 года она подала заявление на получение компенсации по программе «єВідновлення».

«Для подтверждения разрушений подозреваемая даже предоставила отчет по техническому обследованию. Однако комиссия по рассмотрению вопросов о компенсации отказала в выплате. Проверка показала, что ни от ГСЧС, ни от полиции никаких сообщений о пожарах или вражеских попаданиях по этому адресу не поступало», — отметили правоохранители.

Кроме того, добавили в прокуратуре, назначенная судебная экспертиза полностью подтвердила: дом имеет высокий естественный физический износ (92,5%) и аварийный, а его повреждения не связаны со взрывами.

Если бы афера удалась, женщина получила бы более 1,2 млн грн, говорят правоохранители.

Ей сообщили о подозрении в мошенничестве.

єВідновлення хотела обмануть харьковчанка

Напомним, от старта программы єВідновлення жители Харьковщины подали 77 542 заявления на получение денег для ремонта поврежденного жилья, сообщала ХОВА 15 октября. Больше всего обращений подали жители областного центра, Харьковского, Чугуевского и Изюмского районов.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 21 октября 2026 в 16:44;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 34-летней жительнице Харькова, которая, по данным следствия, пыталась незаконно получить компенсацию за якобы уничтоженный дом.".