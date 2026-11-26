На організацію пасажирських перевезень у муніципальному транспорті у бюджеті Харкова-2027 закладають 4 мільярди гривень. Питання безплатного проїзду та витрат на нього з міської скарбниці стало однією з головних тем під час обговорення проєкту кошторису на громадських слуханнях.

Презентуючи проєкт бюджету, заступниця міського голови – директорка департаменту бюджету та фінансів міськради Тетяна Таукешева зазначила, що закладені кошти підуть на забезпечення роботи всього муніципального транспорту.

«На організацію пасажирських перевезень на міських транспортних маршрутах передбачається використати 4 мільярди гривень. Ці кошти спрямовуються на безперебійне функціонування метрополітену, трамвайних і тролейбусних депо, а також муніципальних автобусів», — повідомила Таукешева.

Відповідаючи на питання МГ «Об’єктив», міський голова Ігор Терехов уточнив, що точну суму компенсації за безплатний проїзд виділити неможливо, а 4 мільярди заклали із запасом на випадок подорожчання енергоносіїв.

«Спеціально заклали трошки більше коштів. Якщо цього не буде, то це будуть резервні кошти, які ми будемо перерозподіляти. Що стосується безкоштовного проїзду, то як можна зараз порахувати цю цифру, коли сьогодні користуються безкоштовним проїздом всі громадяни, які знаходяться в Харкові? Це 230 тисяч вимушених переселенців. Це люди, які сьогодні їдуть на роботу. Це наші військові, медики, лікарі, вчителі. Всі користуються безкоштовним громадським транспортом. Метрополітен, автобуси, тролейбуси і трамвай», — пояснив мер.

На захист безплатного проїзду виступив заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів Іван Кузнєцов. Він наголосив, що метро у Харкові виконує функцію цілодобового укриття, підземних шкіл, банківських та адміністративних хабів, а також працює під час блекаутів на резервному живленні.

«На сьогоднішній час Харківський метрополітен щодня перевозить понад 230 тисяч пасажирів. А хто це? Це лікарі, студенти, внутрішньо переміщені особи, працівники комунальних та екстрених служб, військові. Це ті люди, які щодня забезпечують життєдіяльність у місті. І коли кажуть: “А скільки коштує безкоштовний проїзд?” А задайте собі питання: “А скільки коштує безпека дитини?” А скільки коштує впевненість людини в тому, що вона наразі під час обстрілів знаходиться в безпечному місті? Безкоштовний проїзд — це елемент соціального захисту, безпеки і стійкості міста», — наголосив Кузнєцов.

Він також порівняв фінансування підземки з витратами на медицину під час пандемії та додав, що безплатний проїзд разом із безплатним харчуванням, бюветами та підземними школами створює додатковий рівень соціального захисту містян.

«Метрополітен — це не про гроші, метрополітен — це про людей, а там, де дбають про людей і ставлять їх на перше місце, там завжди є майбутнє», — підкреслив заступник мера.

Після завершення заходу співзасновник ГО «Харківський антикорупційний центр» Євген Лісічкін сказав журналістам, що збирався поставити питання щодо безкоштовного проїзду, але йому це не вдалося.

«Не встиг про безкоштовний транспорт спитати в контексті того, чи розглядаються можливості його запровадження не для всіх пасажирів взагалі, а для окремих соціальних категорій пасажирів — умовно бюджетних працівників, бюджетних організацій, військових, але не для всіх взагалі», — сказав Лісічкін.

На думку антикорупціонера, пільги мають зберегтися для військових, учасників бойових дій, переселенців, пенсіонерів та людей з інвалідністю, тоді як інші пасажири могли б оплачувати проїзд.

«Звісно, що це буде дуже високий відсоток, але точно не 100-відсотковий, як зараз 230 тисяч пасажиропотік у метро. Це буде умовно хоча б 100 тисяч, які будуть сплачувати, і умовно 130 тисяч, які будуть користуватися безкоштовно в межах соціальних пільг. Це буде набагато менше навантаження на бюджет, і не 3,5 мільярди, умовно, на безкоштовний транспорт, а 2,4. І ми будемо фактично мати додатковий 1 мільярд, яким можемо розпоряджатися на ті ж підземні школи або, умовно, на допомогу Силам оборони», — зазначив співзасновник ХАЦ.

Керівник ГО «ХАЦ» Дмитро Булах вважає, що технічно повернути адресну систему пільг у Харкові нескладно.

«У мене, звісно, багато питань щодо того ж безкоштовного проїзду, який “з’їдає” у нас декілька мільярдів. Ніхто ж не проти безкоштовного проїзду для якихось конкретних груп пільговиків. І це можна зробити — у нас, нагадаю, є система електронного квитка, це робиться отак. Пільговики, яким необхідна ця пільга, отримують ці квитки або їх програмують — у нас все це працювало до 2022 року. Чому це не повертається? Навіщо мені особисто безкоштовний проїзд, коли я можу заплатити? Я думаю, що багато людей, навіть які не знаходяться в Харкові, могли б просто підтримати місто таким чином — купівлею постійних квитків», — наголосив Булах.

Як повідомляла МГ «Об’єктив», у проєкті бюджету Харкова на 2027 рік 2,7 мільярда гривень на транспорт закладають по лінії департаменту з питань критичної інфраструктури (1,8 мільярда — на утримання та розвиток метрополітену, 495,6 мільйона — на наземний електротранспорт і 401,6 мільйона — на розвиток мережі метро за рахунок коштів держбюджету), а 1,5 мільярда гривень — по лінії департаменту будівництва і шляхового господарства (1,1 мільярда — на утримання та розвиток наземного електротранспорту і 354,3 мільйона — на публічні інвестпроєкти у сфері транспорту).