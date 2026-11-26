На организацию пассажирских перевозок в городском транспорте в бюджете Харькова-2027 закладывают 4 миллиарда гривен. Вопрос бесплатного проезда и расходов на него из городской казны стал одной из главных тем в ходе обсуждения проекта бюджета на общественных слушаниях.

Презентуя проект бюджета, заместитель городского головы — директор департамента бюджета и финансов горсовета Татьяна Таукешева отметила, что заложенные средства пойдут на обеспечение работы всего муниципального транспорта.

«На организацию пассажирских перевозок на городских транспортных маршрутах предусматривается использовать 4 миллиарда гривен. Эти средства направляются на бесперебойное функционирование метрополитена, трамвайных и троллейбусных депо, а также муниципальных автобусов», — сообщила Таукешева.

Отвечая на вопрос МГ «Объектив», городской голова Игорь Терехов уточнил, что точную сумму компенсации именно за бесплатный проезд выделить невозможно, а 4 миллиарда заложили с запасом на случай подорожания энергоносителей.

«Специально заложили немного больше средств. Если этого не будет, то это будут резервные средства, которые мы будем перераспределять. Что касается бесплатного проезда, то как можно сейчас посчитать эту цифру, когда сегодня пользуются бесплатным проездом все граждане, которые находятся в Харькове? Это 230 тысяч вынужденных переселенцев. Это люди, которые сегодня едут на роботу. Это наши военные, медики, врачи, учителя. Все пользуются бесплатным общественным транспортом. Метрополитен, автобусы, троллейбусы и трамвай», — пояснил мэр.

В защиту бесплатного проезда выступил заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Иван Кузнецов. Он подчеркнул, что метро в Харькове выполняет функцию круглосуточного укрытия, подземных школ, банковских и административных хабов, а также работает во время блэкаутов на резервном питании.

«На сегодняшний день Харьковский метрополитен ежедневно перевозит более 230 тысяч пассажиров. А кто это? Это врачи, студенты, внутренне перемещенные лица, работники коммунальных и экстренных служб, военные. Это те люди, которые ежедневно обеспечивают жизнедеятельность в городе. И когда говорят: “А сколько стоит бесплатный проезд?” А задайте себе вопрос: “А сколько стоит безопасность ребенка?” А сколько стоит уверенность человека в том, что он сейчас во время обстрелов находится в безопасном городе? Бесплатный проезд — это элемент социальной защиты, безопасности и устойчивости города», — подчеркнул Кузнецов.

Он также сравнил финансирование подземки с расходами на медицину во время пандемии и добавил, что бесплатный проезд вместе с бесплатным питанием, бюветами и подземными школами создает дополнительный уровень социальной защиты горожан.

«Метрополитен — это не про деньги, метрополитен — это про людей, а там, где заботятся о людях и ставят их на первое место, там всегда есть будущее», — подчеркнул заммэра.

После завершения мероприятия соучредитель ОО «Харьковский антикоррупционный центр» Евгений Лисичкин сказал журналистам, что собирался задать вопрос о бесплатном проезде, но ему не удалось.

«Не успел о бесплатном транспорте спросить в контексте того, рассматриваются ли возможности его введения не для всех пассажиров вообще, а для отдельных социальных категорий пассажиров — условно бюджетных работников, бюджетных организаций, военных, но не для всех вообще», — сказал Лисичкин.

По мнению антикоррупционера, льготы должны сохраниться для военных, участников боевых действий, переселенцев, пенсионеров и людей с инвалидностью, тогда как остальные пассажиры могли бы оплачивать проезд.

«Конечно, что это будет очень высокий процент, але точно не 100-процентный, как сейчас 230 тысяч пассажиропоток в метро. Это будет условно хотя бы 100 тысяч, которые будут платить, и условно 130 тысяч, которые будут пользоваться бесплатно в рамках социальных льгот. Это будет намного меньшая нагрузка на бюджет, и не 3,5 миллиарда, условно, на бесплатный транспорт, а 2,4. И мы будем фактически иметь дополнительный 1 миллиард, которым можем распоряжаться на те же подземные школы или, условно, на помощь Силам обороны», — отметил соучредитель ХАЦ.

Руководитель ОО «ХАЦ» Дмитрий Булах считает, что технически вернуть адресную систему льгот в Харькове несложно.

«У меня, конечно, много вопросов насчет того же бесплатного проезда, который “съедает” у нас несколько миллиардов. Никто же не против бесплатного проезда для каких-то конкретных групп льготников. И это можно сделать — у нас, напомню, есть система электронного билета, это делается вот так. Льготники, которым необходима эта льгота, получают эти билеты или их программируют — у нас все это работало до 2022 года. Почему это не возвращается? Зачем мне лично бесплатный проезд, когда я могу заплатить? Я думаю, что многие люди, которые даже не находятся в Харькове, могли бы просто поддержать город таким образом — покупкой постоянных», — подчеркнул Булах.

Как сообщала МГ «Объектив», в проекте бюджета Харькова на 2027 год 2,7 миллиарда гривен на транспорт закладывают по линии департамента по вопросам критической инфраструктуры (1,8 миллиарда — на содержание и развитие метрополитена, 495,6 миллиона — на наземный электротранспорт и 401,6 миллиона — на развитие сети метро за счет средств госбюджета), а 1,5 миллиарда гривен — по линии департамента строительства и дорожного хозяйства (1,1 миллиарда — на содержание и развитие наземного электротранспорта и 354,3 миллиона — на публичные инвестпроекты в сфере транспорту).