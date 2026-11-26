Мэр Харькова Игорь Терехов во время общественных слушаний 26 ноября сообщил, сколько средств в бюджете планируют предусмотреть в поддержку Сил обороны в 2027 году. Он также сравнил объемы финансирования в других крупных городах Украины.

«Сегодня все коммунальные предприятия, которые у нас существуют, они помогают нашим военным. Весь депутатский корпус, кто не воюет, помогает военным. Городская власть, районная администрация, мы все нацелены на то, что будем помогать военным. Но хочу сказать, что есть цифры и цифры, знаете ли, упрямая вещь. Так вот, я специально сделал такую ​​статистику, чтобы каждый из нас понимал, о чем идет речь. Если взять бюджет, мы сегодня будем выделять с вами на следующий год 830 млн. Если мы сегодня сравним этот год, в котором мы тратим 735 млн на поддержку военных, и мы взяли несколько крупных городов. Мы взяли Киев, Днепр и Харьков. Так вот, сравнение: на каждые 100 грн городского бюджета города Киева в этой программе предусмотрены 1 грн 62 копейки. Город Днепр – 74 копейки. Город Харьков по всем нашим 11 программам – 3 грн 67 копеек. Есть разница или нет? Соответственно есть разница”, — сказал мэр.

Он также поблагодарил военных, которые присоединились к общественным слушаниям.

Отметим, что первые общественные слушания за время полномасштабного вторжения (и впервые с 2018 года) в Харькове прошли 26 ноября. На них обсуждали проект бюджета громады на 2027 год, а также — проект Программы экономического и социального развития Харькова на 2027 год и изменения в Устав территориальной громады.