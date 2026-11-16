Бизнес на военных: двух жителей Харьковщины подозревают в контрабанде авто

Двух жителей Харьковской области задержали по подозрению в контрабанде 25 иномарок под прикрытием помощи военным. Вместо фронта автомобили оказались на авторынке, говорят в областной прокуратуре.

По данным следствия, в течение года — с ноября 2025-го по ноябрь 2026 года подозреваемые ввозили подержанные автомобили из Литовской Республики под видом бесплатной гуманитарной помощи для ВСУ. Таким образом они уклонялись от таможенных платежей. После пересечения границы дельцы выставляли автомобили на торговой интернет-площадке и продавали их за наличные — доллары или гривны.

«В общей сложности они организовали ввоз в Украину и продажу 25 автомобилей марок BMW, Audi, Volvo, Honda, Mitsubishi, Toyota, Hyundai, Opel, SsangYong, Chevrolet и т.д. Их общая рыночная стоимость превышает 9,1 млн гривен», — говорят в прокуратуре.

Во время обысков на площадках, где товар хранили и показывали потенциальным покупателям, были обнаружены 19 автомобилей. На них наложен арест.

Оба мужчины задержаны, им сообщили о подозрении в контрабанде подакцизных товаров, совершенном в значительных размерах (ч. 1 ст. 201-4 УК Украины). Им грозит лишение свободы сроком от шести лет. Суд отправил обоих под стражу.

Копы проверяют причастность других лиц к этому делу.

Напомним, харьковчанин получил два года лишения свободы также за желание обогатиться за счет военных. Суд установил, что мужчина продал 13 несуществующих автомобилей для ВСУ и обманул волонтеров и военных на 1,1 миллиона гривен.