Нелегальную сеть продажи электронных сигарет разоблачили на Харьковщине

Происшествия 15:44   30.12.2025
Оксана Якушко
Нелегальную сеть продажи электронных сигарет разоблачили на Харьковщине

На Харьковщине с подпольных складов изъяли электронных сигарет и жидкость к ним почти на 6 млн грн, сообщает областная прокуратура. 

По данным следствия, восемь жителей Харькова и Харьковской области наладили масштабную схему незаконной продажи электронных сигарет. Они открыли интернет магазины, где продавали запрещенные одноразовые Pod-системы, незаконно завезенные из Китая.

Контрафактный товар хранили в поселке Подворки Харьковского района – в нежилых зданиях и на складах. Дельцы принимали заказ по телефону, координировали работу и контролировали финансовые потоки. Остальные участники группы упаковывали и отправляли товары по почте.

Во время обысков правоохранители изъяли:

• около 18 тысяч электронных устройств для курения на сумму почти 9 млн грн;
• более 6 тысяч единиц никотинсодержащей жидкости для заправки сигарет;
•накладные, отчеты, черновые записи бухгалтерского учета, компьютерную технику;
•деньги: 7 тыс. долларов США, 1 200 евро и почти 20 тыс. гривен наличными.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам:
•незаконное хранение в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров;
•отмывание средств, полученных преступным путем;
• контрабанды подакцизных товаров, совершенных группой лиц в большом размере.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до шести лет, сообщает Нацполиция.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к этой сделке.

Видео: Харьковская областная прокуратура

Автор: Оксана Якушко
