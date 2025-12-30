Нелегальную сеть продажи электронных сигарет разоблачили на Харьковщине

На Харьковщине с подпольных складов изъяли электронных сигарет и жидкость к ним почти на 6 млн грн, сообщает областная прокуратура.

По данным следствия, восемь жителей Харькова и Харьковской области наладили масштабную схему незаконной продажи электронных сигарет. Они открыли интернет магазины, где продавали запрещенные одноразовые Pod-системы, незаконно завезенные из Китая.

Контрафактный товар хранили в поселке Подворки Харьковского района – в нежилых зданиях и на складах. Дельцы принимали заказ по телефону, координировали работу и контролировали финансовые потоки. Остальные участники группы упаковывали и отправляли товары по почте.

Во время обысков правоохранители изъяли:

• около 18 тысяч электронных устройств для курения на сумму почти 9 млн грн;

• более 6 тысяч единиц никотинсодержащей жидкости для заправки сигарет;

•накладные, отчеты, черновые записи бухгалтерского учета, компьютерную технику;

•деньги: 7 тыс. долларов США, 1 200 евро и почти 20 тыс. гривен наличными.

В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам:

•незаконное хранение в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров;

•отмывание средств, полученных преступным путем;

• контрабанды подакцизных товаров, совершенных группой лиц в большом размере.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до шести лет, сообщает Нацполиция.

Следователи устанавливают круг лиц, причастных к этой сделке.

Видео: Харьковская областная прокуратура