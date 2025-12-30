Нелегальную сеть продажи электронных сигарет разоблачили на Харьковщине
На Харьковщине с подпольных складов изъяли электронных сигарет и жидкость к ним почти на 6 млн грн, сообщает областная прокуратура.
По данным следствия, восемь жителей Харькова и Харьковской области наладили масштабную схему незаконной продажи электронных сигарет. Они открыли интернет магазины, где продавали запрещенные одноразовые Pod-системы, незаконно завезенные из Китая.
Контрафактный товар хранили в поселке Подворки Харьковского района – в нежилых зданиях и на складах. Дельцы принимали заказ по телефону, координировали работу и контролировали финансовые потоки. Остальные участники группы упаковывали и отправляли товары по почте.
Во время обысков правоохранители изъяли:
• около 18 тысяч электронных устройств для курения на сумму почти 9 млн грн;
• более 6 тысяч единиц никотинсодержащей жидкости для заправки сигарет;
•накладные, отчеты, черновые записи бухгалтерского учета, компьютерную технику;
•деньги: 7 тыс. долларов США, 1 200 евро и почти 20 тыс. гривен наличными.
В настоящее время продолжается досудебное расследование по фактам:
•незаконное хранение в целях сбыта незаконно изготовленных подакцизных товаров;
•отмывание средств, полученных преступным путем;
• контрабанды подакцизных товаров, совершенных группой лиц в большом размере.
Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до шести лет, сообщает Нацполиция.
Следователи устанавливают круг лиц, причастных к этой сделке.
Видео: Харьковская областная прокуратура
Читайте также: Новогодняя сказка: невиданный снегопад накрыл Харьков (видео)
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: интернет-магазин, контрабанда, Нацполиция, отмывание денег, подворки, Харьковская областная прокуратура, электронные сигареты;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Нелегальную сеть продажи электронных сигарет разоблачили на Харьковщине», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 декабря 2025 в 15:44;