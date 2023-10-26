«Подделка» — харьковский эксперт оценил «золото скифов», изъятое в Испании
Эксперт из Харьковского исторического музея им. Сумцова изучил предъявленные полицией Испании фото изъятых золотых украшений, которые вывезли из Украины и пытались продать в Европе. О его выводах сообщает «The New York Times».
В электронном письме изданию археолог исторического музея имени Сумцова из Харькова Леонид Бабенко сообщил, что сенсационная находка испанских спецслужб — подделка, которую, скорее всего, создавали для частных коллекционеров.
«По стилю и тематике это неумелая имитация известных продуктов», — цитирует ответ Бабенко американское издание.
Мнение харьковского эксперта поддержал и Каспар Мейер — археолог, написавший книгу о греко-скифском искусстве, профессор древней Греции и Евразии в научно-исследовательском институте «Bard Graduate Center» в Нью-Йорке. В интервью Мейер сказал, что изъятые предметы — имитации, и он не понимает, как испанские власти пришли к своей оценке в евро.
О сенсационной находке вывезенного из Украины «скифского золота» 23 октября заявила полиция Испании.
«В Мадриде изъяли 11 слитков золота стоимостью более 60 миллионов евро, принадлежащих историческому наследию Украины.
Агенты арестовали пять человек, тем самым ликвидировав преступную сеть, занимающуюся незаконным вывозом культурных ценностей из Украины», — сказано в официальном сообщении на сайте полиции.
По данным следствия, агенты выяснили, что гражданин Украины (православный священник, проживающий в Мадриде) продает серию золотых украшений, имеющих большую историческую и экономическую ценность. Такие предметы нельзя продавать через аукционные залы, поэтому их включили в капитал различных коммерческих компаний, созданных специально для того, чтобы придать им легальный вид.
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«Чтобы обелить происхождение произведений, к ним прилагались документы на украинском, английском и испанском языках, подтверждающие их принадлежность Украинской православной церкви», — отметили полицейские.
Испанские эксперты проводили оценку украшений по просьбе владельца и заявили, что их стоимость — более 60 млн евро. Первый предмет этой коллекции изъяли еще в 2021 году. Это был золотой пояс с бараньими головами.
С этого момента за продавцом следили — и выяснили, что у него в наличии намного больше изделий из золота.
«Все экспонаты, относящиеся к греко-скифской культуре VIII-IV веков до нашей эры, изучаются в Национальном археологическом музее и Институте культурного наследия Испании, поэтому исследование остается открытым», — отметили полицейские Испании.
По их данным, в этом деле уже пять арестованных — трое граждан Испании и двое граждан Украины.
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- Категории: Культура, Мир, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: изъяли, испания, исторический музей, контрабанда, полиция, скифское золото;
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- • Дата публикации материала: 26 октября 2023 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Эксперт из Харьковского исторического музея им. Сумцова изучил предъявленные полицией Испании фото изъятых золотых украшений, которые вывезли из Украины и пытались продать в Европе. О его выводах сообщает «The New York Times»".