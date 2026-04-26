Стрельба на станции метро «Исторический музей» в Харькове: что известно

На станции метро «Исторический музей» в Харькове произошла стрельба.

Дополнено в 22:26. Полиция задержала молодого человека, который в нетрезвом состоянии стрелял из стартового пистолета на станции метро «Исторический музей».

«Его доставили в комнату полиции для выяснения всех обстоятельств. Решается вопрос о привлечении нарушителя к ответственности», — говорится в публикации ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным областной прокуратуры, задержанному 20 лет. Предварительная правовая квалификация — хулиганство (ст. 296 УКУ).

22:03. В ряде Telegram-каналов сообщили, что неизвестный стрелял по людям на станции метро «Исторический музей». На месте якобы работает полиция.

Осведомленный источник подтвердил МГ «Объектив» факт стрельбы, но, по его данным, выстрел был произведен из стартового пистолета. Человека, который это сделал, задержали.

Исполняющая обязанности начальника отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области Людмила Прокопенко сообщила, что в 21:10 на станции метро «Исторический музей» гражданский в состоянии алкогольного опьянения произвел один выстрел вверх из стартового пистолета. Пострадавших нет.

