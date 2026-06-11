За Харьков ответите — в ударах по мостам в Крым обнаружился «харьковский след»

Первый отдельный штурмовой полк опубликовал видео, где сообщил подробности об уничтожении одного из мостов в Крым — в Армянске. Операцию проводили совместно с 475-м ОШП «CODE 9.2».

Командир CODE 9.2 Флинт в этом ролике обратился к россиянам — на русском языке.

«Касаемо крымских мостов, что тут говорить. Все понятно: мы по ним работаем, и работа эта будет продолжаться. Я хочу сказать по поводу другого аспекта. Я хотел сказать: вы, п@расы русские нам за мой родной Харьков еще ответите. Вот это мы вам точно гарантируем», — сказал Флинт.

Отметим CODE 9.2 — сейчас дроново-штурмовое подразделение Сухопутных войск ЗСУ. Это подразделение «родом из Харькова», его создавали как разведвзвод 92-й ОШБр, а затем масштабировали.

Видео: 1 ОШП

В 1-м ОШП отметили, что целых мостов для вражеской логистики из временно оккупированного Крыма не осталось. Украинские военные опубликовали уникальные кадры поражения моста в Армянске. Эта серия ударов была сегодня, 11 июня.

«В зоне поражения у моста в Армянске было сосредоточено до 50 грузовиков, готовых для отправки на Гуляйпольское направление. Сам мост выведен из строя средствами FirePoint и повторного поражения не требует – важный логистический путь врага полностью парализован. Эта операция – результат системной работы совместного мультидоменного центра «Фаланга» 1 ОШП имени Дмитрия Коцюбайло, 475 ОШП «CODE 9.2» и Центра спецопераций «Альфа» СБУ. Удары направлены на обескровливание 37 и 64 мотострелковых бригад врага, против которых мы воюем», — прокомментировали защитники Украины.

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Они также заверили: «Это не конец. Продолжение следует».