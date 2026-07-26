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Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)

Репортаж 21:41   26.07.2026
Оксана Горун
Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)

От удара российского дрона-ракеты погибла 40-летняя женщина, разрушен частный дом в Слободском районе, пострадали 16 человек.

«Сегодня утром враг вновь атаковал город. К сожалению, в результате вражеского удара один человек погиб, есть травмированные. Также повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры города. Мы одними из первых прибыли на место попадания. Вместе со спасателями, медиками и неравнодушными мы оказывали всю необходимую помощь раненым», — отметили в Патрульной полиции Харьковщины.

Полицейские также сообщили, что вывезли с места «прилета» и доставили к ветеринарам пострадавшую от российского обстрела собаку. Пес — немецкая овчарка. Его хозяйка погибла от удара, а хозяин и 10-летний сын этой пары получили ранения. Ранее Харьковская областная прокуратура информировала, что в результате удара полностью разрушен один частный жилой дом и повреждено по меньшей мере 15.

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Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 21:41;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От удара российского дрона-ракеты погибла 40-летняя женщина, разрушен частный дом в Слободском районе, пострадали 16 человек".