Первые секунды после удара «Бандероли» по Харькову показала полиция (видео)

От удара российского дрона-ракеты погибла 40-летняя женщина, разрушен частный дом в Слободском районе, пострадали 16 человек.

«Сегодня утром враг вновь атаковал город. К сожалению, в результате вражеского удара один человек погиб, есть травмированные. Также повреждения получили жилые дома и другие объекты гражданской инфраструктуры города. Мы одними из первых прибыли на место попадания. Вместе со спасателями, медиками и неравнодушными мы оказывали всю необходимую помощь раненым», — отметили в Патрульной полиции Харьковщины.

Полицейские также сообщили, что вывезли с места «прилета» и доставили к ветеринарам пострадавшую от российского обстрела собаку. Пес — немецкая овчарка. Его хозяйка погибла от удара, а хозяин и 10-летний сын этой пары получили ранения. Ранее Харьковская областная прокуратура информировала, что в результате удара полностью разрушен один частный жилой дом и повреждено по меньшей мере 15.