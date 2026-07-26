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Хозяйка погибла: врачи борются за жизнь овчарки, раненной в Харькове

Происшествия 13:45   26.07.2026
Оксана Горун
Хозяйка погибла: врачи борются за жизнь овчарки, раненной в Харькове

От удара российской «Бандероли» в Харькове 26 июля погибла 40-летняя женщина, 12 человек пострадали — в том числе ранены муж и 10-летний сын погибшей. В больнице оказалась и их собака.

«Вражеский удар по Слободскому району разрушил целую семью: женщина погибла на месте, мужчину госпитализировали. Их собаку полицейские оперативно доставили в наш приют. Сейчас за ее жизнь борются ветеринарные врачи», — сообщили в Facebook КП «Центр обращения с животными».

Там уточнили, что пострадавший пес — немецкая овчарка, кобель, которому примерно пять лет.

«Состояние пса остается тяжелым. Ветеринарные врачи делают все возможное, чтобы спасти его жизнь. Продолжается сложная операция по удалению осколков, представляющих серьезную угрозу для его жизни», — отметили в КП.

Там также уточнили, что семья, в дом которой «прилетело», в Харькове  — это переселенцы из Купянска.

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Напомним, в Харькове российская «Бандероль» ударила по частному дому в Слободском районе около 9 утра 26 июля. Дом полностью разрушен. Погибла 40-летняя женщина. Пострадали 12 человек. В Харьковской областной прокуратуре уточнили: ранен 10-летний сын женщины, которая погибла от этого удара.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публикации материала: 26 июля 2026 в 13:45;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "От удара российской «Бандероли» в Харькове 26 июля погибла 40-летняя женщина, 12 человек пострадали — в том муж и 10-летний сын погибшей. В больнице оказалась и их собака".