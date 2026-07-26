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Господиня загинула: лікарі борються за життя вівчарки, пораненої в Харкові

Події 13:45   26.07.2026
Оксана Горун
Господиня загинула: лікарі борються за життя вівчарки, пораненої в Харкові

Від удару російської “бандеролі” в Харкові 26 липня загинула 40-річна жінка, 12 людей постраждали – в тому числі поранені чоловік і 10-річний син загиблої. У лікарні опинився і їхній собака.

“Ворожий удар по Слобідському району зруйнував цілу родину: жінка загинула на місці, чоловіка госпіталізували. Їхнього собаку поліцейські оперативно доставили до нашого притулку. Зараз за його життя борються ветеринарні лікарі”, – повідомили у фейсбуці КП “Центр поводження з тваринами”.

Там уточнили, що постраждалий пес – німецька вівчарка, йому приблизно п’ять років.

“Стан собаки залишається важким. Наразі ветеринарні лікарі роблять усе можливе, аби врятувати його життя. Триває складна операція з видалення уламків, які становлять серйозну загрозу для його життя”, – зазначили в КП.

Там також уточнили, що родина, по дому якої “прилетіло” в Харкові, – це переселенці з Куп’янська.

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Нагадаємо, у Харкові російська “бандероль” вдарила по приватному будинку в Слобідському районі близько 9 ранку 26 липня. Будинок повністю зруйнований. Загинула 40-річна жінка. Постраждали 12 людей. У Харківській обласній прокуратурі уточнили: поранений 10-річний син жінки, яка загинула від цього удару.

Автор: Оксана Горун

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  • • Дата публікації матеріалу: 26 Липня 2026 в 13:45;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Від удару російської “бандеролі” в Харкові 26 липня загинула 40-річна жінка, 12 людей постраждали – в тому числі поранені чоловік і син загиблої. У лікарні опинився і їхній собака".