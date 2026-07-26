“Бандероль” вдарила по будинку в Харкові: є загиблий, постраждали діти

Вранці 26 липня по Слобідському району прилетів дрон-ракета “Бандероль”. Влучання – на території приватного сектору. Один будинок зруйнований повністю, є загиблий і постраждалі, в тому числі – діти.

Доповнено о 10:08. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив про дев’ятьох постраждалих від удару “бандеролью” по Харкову. Усі вони – під наглядом лікарів.

Доповнено о 09:36. “Кількість постраждалих зросла до шести. Серед них – двоє дітей. Пошкоджено понад десять приватних житлових будинків”, – повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Доповнено о 09:25. “Влучання у приватний житловий будинок. Станом на цю хвилину відомо про одного загиблого та трьох поранених”, – написав Терехов про наслідки удару дроном-ракетою “Бандероль” по Харкову.

За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, серед постраждалих – 10-річний хлопчик. Приватний будинок, по якому було влучання, зруйнований.

09:09. “У Слобідському районі Харкова зафіксовано падіння ворожого БПЛА типу “Шахед” на відкритій території. На щастя, обійшлося без постраждалих“, – написав Терехов о 08:58 26 липня.

А через п’ять хвилин повідомив ще про один приліт по тому ж Слобідському району. Цього разу вдарив дрон-ракета “Бандероль”. Дані про наслідки ще уточнюють.

Повітряна тривога в Харкові станом на 09:08 зберігається, у повітрі над областю продовжують фіксувати ворожі цілі.