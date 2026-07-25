Схема з криптовалютою на 790 тис. грн: у Харкові судитимуть шахраїв

Правоохоронці завершили досудове розслідування щодо організованої злочинної групи, яка під виглядом торгівлі криптовалютою ошукала громадян на 790 тисяч гривень.

До складу банди входили мешканці Харкова, Кременчука та Черкас віком від 24 до 27 років. Вони шукали жертв у телеграм-каналах та соцмережах, пропонуючи легкий заробіток на криптотрейдингу, повідомили у ГУ Нацполіції у Харківській області.

Зловмисники надсилали посилання на телеграм-ботів, які імітували роботу відомих криптобірж та показували фейковий прибуток. Коли потерпілі намагалися забрати «зароблене», шахраї вимагали сплатити «комісію» та «податок». Усі гроші перераховувалися на підконтрольні ділкам банківські картки.

Правоохоронці провели 27 обшуків за місцями проживання фігурантів, під час яких вилучили комп’ютерну техніку, мобільні телефони та банківські картки.

Організатору та дев’ятьом виконавцям повідомили про підозру за ч. 5 ст. 190 ККУ (шахрайство). Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Наразі організатор перебуває під вартою. Обвинувальний акт щодо нього та семи спільників вже скеровано до суду. Ще двох виконавців оголошено в розшук.