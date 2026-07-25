«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету “ХАІ” Геннадій Симбірський загинув внаслідок удару російського дрона в автівку на трасі поблизу П’ятихаток вдень 24 липня.

Ректор університету Олексій Литвинов повідомив, що Геннадій Симбірський їхав у Харків, коли в його машину поцілив FPV-дрон.



“Той, хто керував дроном, чудово бачив через оптоволокно цивільний автомобіль. Бачив, що за кермом — людина похилого віку. Але все одно атакував. Навіщо? Лише щоб убити. Бо не було жодної військової цілі. Була людина. Була впевненість у власній безкарності, бо «не летіти ж назад». Було звичайне сафарі на людей”, – констатував ректор.



Геннадій Симбірський все своє життя присвятив ХАІ. Він був сином професора Дмитра Симбірського, який також виховав не одне покоління інженерів. У Геннадія Дмитровича залишилися дружина Ольга та близько двадцяти безпритульних собак, яких родина прихистила й про яких піклувалася з початку повномасштабної війни.

“Неймовірно добра людина. Професійний, чуйний викладач, колега, наставник. Завжди уважний, зважений, інтелігентний. Саме таким його знали всі, кому пощастило працювати й навчатися поруч”, – згадують загиблого у виші.



“Ще одне ім’я з’явиться на чорному меморіалі біля головної прохідної університету. І від цього холоне кров. Бо список наших загиблих “хайовців” уже майже в чотири рази довший, ніж список полеглих працівників і студентів ХАІ у Другій світовій війні”, – наголосив Литвинов.

Нагадаємо, два дрони вдарили 24 липня по цивільних авто у Харкові. Перший “приліт” був у Київському районі близько 14:00. Медики намагалися реанімувати водія, але безуспішно – чоловік помер у кареті «швидкої». Другий дрон ударив по автомобілю також у Київському районі о 17:00 — водія доправили до лікарні. Вранці 25 липня стало відомо, що і 45-річний чоловік помер.