Live

«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові

Події 13:00   25.07.2026
Олена Нагорна
«Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові

Доцент кафедри інженерії програмного забезпечення Національного аерокосмічного університету “ХАІ” Геннадій Симбірський загинув внаслідок удару російського дрона в автівку на трасі поблизу П’ятихаток вдень 24 липня.

Ректор університету Олексій Литвинов повідомив, що Геннадій Симбірський їхав у Харків, коли в його машину поцілив FPV-дрон.

“Той, хто керував дроном, чудово бачив через оптоволокно цивільний автомобіль. Бачив, що за кермом — людина похилого віку. Але все одно атакував. Навіщо? Лише щоб убити. Бо не було жодної військової цілі. Була людина. Була впевненість у власній безкарності, бо «не летіти ж назад». Було звичайне сафарі на людей”, – констатував ректор.

Геннадій Симбірський все своє життя присвятив ХАІ. Він був сином професора Дмитра Симбірського, який також виховав не одне покоління інженерів. У Геннадія Дмитровича залишилися дружина Ольга та близько двадцяти безпритульних собак, яких родина прихистила й про яких піклувалася з початку повномасштабної війни.

“Неймовірно добра людина. Професійний, чуйний викладач, колега, наставник. Завжди уважний, зважений, інтелігентний. Саме таким його знали всі, кому пощастило працювати й навчатися поруч”, – згадують загиблого у виші.

“Ще одне ім’я з’явиться на чорному меморіалі біля головної прохідної університету. І від цього холоне кров. Бо список наших загиблих “хайовців” уже майже в чотири рази довший, ніж список полеглих працівників і студентів ХАІ у Другій світовій війні”, – наголосив Литвинов. 

Нагадаємо, два дрони вдарили 24 липня по цивільних авто у Харкові. Перший “приліт” був у Київському районі близько 14:00. Медики намагалися реанімувати водія, але безуспішно – чоловік помер у кареті «швидкої». Другий дрон ударив по автомобілю також у Київському районі о 17:00 — водія доправили до лікарні. Вранці 25 липня стало відомо, що і 45-річний чоловік помер.

Читайте також: Дергачі знеструмлені: вранці прилетіло по енергооб’єкту, є постраждалі

Автор: Олена Нагорна

Популярно

Новини Харкова – головне за 25 липня: помер другий водій, Дергачі знеструмлені
Новини Харкова – головне за 25 липня: помер другий водій, Дергачі знеструмлені
25.07.2026, 13:11
Доба обстрілів: удар по АЗС на трасі Харків-Київ, “приліт” у Богодухові
Доба обстрілів: удар по АЗС на трасі Харків-Київ, “приліт” у Богодухові
25.07.2026, 09:20
Більшість штурмів військових РФ було на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ
Більшість штурмів військових РФ було на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ
25.07.2026, 09:55
Атаки дронів на авто у Харкові: другий водій помер у лікарні
Атаки дронів на авто у Харкові: другий водій помер у лікарні
25.07.2026, 10:36
Вночі палали енергооб’єкти у Бєлгороді, вранці – Wildberries у Єкатеринбурзі
Вночі палали енергооб’єкти у Бєлгороді, вранці – Wildberries у Єкатеринбурзі
25.07.2026, 10:51
Дергачі знеструмлені: вранці прилетіло по енергооб’єкту, є постраждалі
Дергачі знеструмлені: вранці прилетіло по енергооб’єкту, є постраждалі
25.07.2026, 11:23

Новини за темою:

25.07.2026
Ракетного удару завдали ЗС РФ по Балаклії – били по підприємству й будинках
25.07.2026
Батько ґвалтував доньку з розумовою відсталістю, їхня дитина померла – вирок
25.07.2026
Дергачі знеструмлені: вранці прилетіло по енергооб’єкту, є постраждалі
25.07.2026
Атаки дронів на авто у Харкові: другий водій помер у лікарні
25.07.2026
Більшість штурмів військових РФ було на півночі Харківщини – Генштаб ЗСУ


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • слідкуйте за нами у соцмережах: Facebook , Instagram, Viber, Threads, LinkedIn, Google News, Bluesky,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: ««Бо «не летіти ж назад»: російський FPV-дрон убив доцента ХАІ у Харкові», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Липня 2026 в 13:00;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Доцент кафедры инженерии программного обеспечения «ХАИ» Геннадий Симбирский погиб в результате удара российского FPV-дрона по автомобилю на трассе вблизи Пятихаток днем 24 июля.".